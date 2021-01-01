Москва, 1 января, 2021, 03:51 — ИА Регнум. С 1 января 2021 года в России повышаются минимальные закупочные и розничные цены на водку, бренди, коньяк, а также шампанское, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

Так, для бутылки водки объемом 0,5 л минимальная цена вырастет на 5,7% — с 230 до 243 рублей, для 0,5 бренди — с 315 до 324 рублей, для коньяка 0,5 литра — с 433 до 446 рублей.

Шампанское объемом 0,75 (а также другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) подорожает со 164 до 169 рублей.

Индексация минимальных цен на этот алкоголь связана с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию и уровнем инфляции.