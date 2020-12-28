Общественная палата Костромской области «окуклилась» — мнение
Кострома, 28 декабря, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Директор костромского филиала российского просветительско-обучающего общества «Знание» Александр Максименко прокомментировал результаты работы Общественной палаты Костромской области за 2020 год. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт высказал мнение, что Общественная палата «окуклилась» и не выполняет прямых обязанностей, из-за чего гражданское общество в регионе пребывает в «состоянии противостояния».
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В качестве положительного примера Максименко приводит работу Общественных палат в Удмуртии, Кировской области, Ставропольском крае и Москве. По мнению эксперта, члены палат в этих субъектах «нивелируют» конфликты, возникающие между общественниками, а руководители палат занимают активную позицию, выступая консультантами для некоммерческих организаций и способствуя донесению социальных запросов граждан до власти.
В списке членов Общественной палаты Костромской области VI созыва значится 42 члена, 14 из них назначены губернатором, ещё 14 утверждены Костромской областной думой. От общественных объединений региона избраны ещё 14 членов. С 2013 года председателем Общественной платы является Юрий Цикунов. На базе Общественной палаты созданы восемь комиссий: по строительству, ЖКХ и тарифной политике; по экономике, АПК и предпринимательству; по общественному контролю и защите прав граждан; по вопросам образования и патриотического воспитания; по развитию гражданского общества и культуры; по охране здоровья и экологии; по молодёжной политике и спорту; по труду, социальным вопросам и делам ветеранов.