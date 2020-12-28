Кострома, 28 декабря, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Директор костромского филиала российского просветительско-обучающего общества «Знание» Александр Максименко прокомментировал результаты работы Общественной палаты Костромской области за 2020 год. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт высказал мнение, что Общественная палата «окуклилась» и не выполняет прямых обязанностей, из-за чего гражданское общество в регионе пребывает в «состоянии противостояния».

Кадр из м/ф «Простоквашино»

«Региональная Общественная палата окуклилась и выполняет декоративную функцию. Не припомню на своей памяти каких-либо просветительских мероприятий и форумов по актуальным вопросам общественной жизни, которые палата проводила или организовывала самостоятельно. Практически по всем громким скандалам, происходящим на Костромской земле, Общественная палата своей позиции не обозначает, оставаясь в стороне. Крайне пассивная позиция и изолированность Общественной палаты привела к тому, что в регионе проявляются конфликтные ситуации между представителями различных сообществ, гражданское региональное общество зачастую пребывает в состоянии противостояния. Считаю, что Общественная палата не владеет инструментами медиации и допускает подобные ситуации, не впуская в число своих участников людей с иными взглядами, не работая с их возражениями, не принимая участия в работе их проектов, не интересуясь их взглядами»

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В качестве положительного примера Максименко приводит работу Общественных палат в Удмуртии, Кировской области, Ставропольском крае и Москве. По мнению эксперта, члены палат в этих субъектах «нивелируют» конфликты, возникающие между общественниками, а руководители палат занимают активную позицию, выступая консультантами для некоммерческих организаций и способствуя донесению социальных запросов граждан до власти.

«В других регионах дела обстоят на порядок живее — на сайтах есть информация о реализованных совместных проектах, о позитивной динамике привлеченных грантовых средств, новых идеях, обсуждениях, работе по всем направлениям. При этом на сайте Общественной палаты нашего региона содержится всего три новости, и только одна из них косвенно относится к работе палаты. Ежегодных отчётов о работе палаты мы также не видим. Молодые руководители региональных палат Кировской, области, Ставропольского края, Удмуртии выступают менторами, наставниками и консультантами, а палаты являются экспертными и ресурсными центрами, транслирующими лучшие практики работы некоммерческих организаций. Общественные палаты привлекают интересные проекты и финансирование в регионы, обучают представителей некоммерческих организаций», — заключил Максименко.

В списке членов Общественной палаты Костромской области VI созыва значится 42 члена, 14 из них назначены губернатором, ещё 14 утверждены Костромской областной думой. От общественных объединений региона избраны ещё 14 членов. С 2013 года председателем Общественной платы является Юрий Цикунов. На базе Общественной палаты созданы восемь комиссий: по строительству, ЖКХ и тарифной политике; по экономике, АПК и предпринимательству; по общественному контролю и защите прав граждан; по вопросам образования и патриотического воспитания; по развитию гражданского общества и культуры; по охране здоровья и экологии; по молодёжной политике и спорту; по труду, социальным вопросам и делам ветеранов.