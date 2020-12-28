Боровск, Калужская область, 28 декабря, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло 28 декабря на 100-м км автодороги М-3 «Украина» в Калужской области. Пострадали пять человек, среди них дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov Место ДТП

По предварительным данным, автомобиль Renault Koleos, под управлением водителя, мужчины 1968 года рождения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезался в автомобиль Mazda, которым управляла женщина. После этого произошло столкновение с машинами Toyota Corolla, Great Wall, Chevrolet Aveo, Nissan Almera и Renault Duster. В ДТП пострадали водитель Renault Koleos, водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Mazda в возрасте двух и семи лет. Дети находились в специальных удерживающих устройствах. Травмирован и водитель Nissan Almera.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. На месте ДТП работают специальные службы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные функции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.