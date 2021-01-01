Москва, 1 января, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России начали действовать изменения в налогообложении нефтяного сектора, которые призваны скорректировать прежние налоговые режимы, сообщает ИА REGNUM.

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Изменяются параметры налога на добавленный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяной отрасли.

Одновременно с ужесточением условий НДД периметр его действия расширяется. Он предлагается как альтернатива упраздняемым льготам по НДПИ. Обновленный НДД смогут применить месторождения на Северном Кавказе, Сахалинской, Оренбургской и Самарской областях.

Кроме нефтяной отрасли закон корректирует НДПИ для добычи отдельных видов твердых полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, калийных солей и других ископаемых удобрений).

В 2021 году дополнительные поступления в казну из нефтегазовой отрасли составят 223 млрд, в 2022 году — 255 млрд, а в 2023 году — 208 млрд рублей. Их обеспечит отмена части льгот по НДПИ и экспортной пошлины на нефть, а также ужесточение параметров НДД, отмечают в Минфине.