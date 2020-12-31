Москва, 1 января, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых полномочиях полиции, сообщает ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники полиции

Сотрудники полиции будут направлять и доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие медицинские организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств, если результат освидетельствования необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об административном правонарушении. Кроме того, они смогут проводить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения в порядке, установленном правительством РФ.

Кроме того, полиция будет доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии «алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», в медицинские организации или специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам, в том числе в вытрезвители.