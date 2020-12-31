Москва, 1 января, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о комплексном развитии территорий России, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос дома по программе реновации

Предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

Комплексное развитие поделено на четыре вида: жилая застройка, нежилая застройка, незастроенные территории, а также комплексное развитие по инициативе правообладателей. При этом устанавливаются исключения, прописывается, когда включение в программу комплексной застройки невозможно.

Закон содержит нормы, касающиеся возмещения ущерба при включении дома в комплексную застройку.

Ранее глава Минстрая Ирек Хайруллин сообщил, что «использование нового единого механизма комплексного развития будет способствовать застройке особенно центров городов и вовлечению в оборот территорий, которые были заняты промышленностью и сопутствующими производствами». По его словам, механизм реновации начнёт реализовываться в том числе в Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово. В целом, указал министр, к реновации готовятся 15 регионов страны.