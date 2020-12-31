Москва, 1 января, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о расширении сельской ипотеки, сообщает ИА REGNUM. Такой ипотекой вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.

Исаак Левитан. Деревенька. 1880-е

Также покупать жилье можно будет только в домах высотой до пяти этажей. Кроме того, в жилье, построенном или купленном с помощью сельской ипотеки, придется прописываться.

Программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года. С её помощью граждане могут оформить кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, квартиры в новостройке (до пяти этажей), готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.

Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

Кроме того, в качестве первоначального взноса по сельской ипотеке можно будет использовать материнский капитал.

С момента старта программы было подано 148,6 тыс. заявок на 320,5 млрд рублей и выдано более 27,1 тыс. кредитов на 53 млрд рублей, уточнили в правительстве РФ.