Москва, 1 января, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Но для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

В то же время Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам корректировать свои данных в электронных трудовых книжках. Сейчас в электронном формате доступна лишь последняя трудовая запись.

В правительстве отмечают, что в ПФР имеется информация о работодателях, у которых зарегистрированное лицо осуществляло деятельность, в том числе за периоды работы до 1 января 2020 г. Однако информация о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых осуществлялись прием, перевод или увольнение сотрудника, в ПФР отсутствует.

На начало декабря 2020 года заявления о переходе на электронную трудовую книжку подали 4,2 млн граждан РФ, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).