Москва, 28 декабря, 2020, 18:38 — ИА Регнум. На страницах «Комсомольской правды» развернулась дискуссия об итогах и уроках недавно завершившейся войны в Карабахе.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Заведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов сделал попытку ответить на статью депутата Госдумы Константина Затулина «Одна неправда нам в убыток: Уроки Карабаха для России». К слову сказать, господин Ахундов уже не в первый раз выступает в роли официального оппонента и рецензента Константина Затулина (голова кружится при мысли, что сектор господина Ахундова в администрации существует исключительно в этих целях).

Фуад Ахундов, конечно, ничем не может опровергнуть ни факт нарушения Азербайджаном соглашения 1994 г. о прекращении огня в Карабахе, ни прочно приклеенную теперь к Азербайджану роль сателлита Турции на Кавказе. Высокопоставленный читатель Затулина в своей колонке в КП в негодовании восклицает: «Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как считает нужным».

Константин Затулин совершенно не сомневается в праве Азербайджана выбирать себе союзников, как и в нашем, в России, праве оценивать этот выбор и делать выводы. И мы их делаем.

Приятно, что все без исключения читатели Константина Затулина в Азербайджане «святее Папы Римского»: всё время ищут и доносят, где и как российский депутат отступил от «линии» Президента В.В. Путина и «Единой России». Но партия-то не их. И Президент не их.

Не стесняясь этим, господин завсектором чужого президента вслед за гусмановским ТАСС, уже пойманным за руку, манипулирует выступлением Владимира Путина, вырывая из контекста исключительно приятные алиевскому окружению слова об азербайджанском статусе НКР в международном праве.

Напомним, что, говоря о статусе Нагорного Карабаха, Президент России подчеркнул, что ситуация гораздо сложнее, чем нормативные постулаты: «корни проблемы в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах — здесь у каждой стороны своя правда… армяне Нагорного Карабаха взялись за оружие, чтобы защитить свои честь и достоинство».

И, наконец, «оскорбляющее ум» утверждение господина Ахундова, что «в ночь на воскресенье 27 сентября Армения начинала обстрел азербайджанских сёл по всему фронту», — действительно является доказательством. Доказательством грубой подтасовки администрации президента Азербайджана, в духе «глейвицкого инцидента» (в 1939 г.) или истории в Тонкинском заливе, послужившей поводом к агрессии США во Вьетнаме.

Потому что никто нигде в мире больше не заметил «армянского блицкрига». В отличие от нанятых Азербайджаном и Турцией террористов, разгуливающих в разбомблённых турецкими беспилотниками сёлах Нагорного Карабаха.

Пресс-служба депутата Константина Затулина и Института стран СНГ