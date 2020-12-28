Тамбов, 28 декабря, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 28 декабря, встретился с детьми, чьи мечты он исполнил в рамках всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин вручает подарок

Уже третий год подряд тамбовский губернатор снимает с ёлочки открытки с детскими пожеланиями и помогает их осуществить. На встречу с губернатором пришли не все дети, которым он сделал новогодние подарки: многие не могут нарушать режим самоизоляции по медицинским показаниям. Несмотря на это, они не сдаются, учатся, занимаются различными хобби.

17-летняя Полина мечтала о ноутбуке. Она планирует поступать в один из тамбовских вузов и стать экономистом, увлекается пением. Александр Никитин исполнил её мечту.

«Думаю, тебе понравится подарок. Мы предусмотрели, чтобы он соответствовал современным тенденциям. Ты сможешь развивать и свои увлечения, и в обучении также он тебе пригодится», — отметил губернатор.

Семилетнему Арсению глава региона подарил сотовый телефон. Мальчик увлекается шахматами, и этот телефон поможет ему развивать своё хобби.

Также Александр Никитин исполнил мечту 13-летнего Евгения — подарил подростку видеокарту. Школьник интересуется изучением английского языка, математики, компьютерными играми, плаванием, хочет стать программистом.

«Для меня такие встречи — мощный импульс, заряд для работы. Я люблю детей, сам — многодетный отец. Поэтому мне вдвойне приятно исполнять мечты детей. Хочется максимально уделить внимание семьям, которые нуждаются в помощи», — сказал губернатор.

Напомним, «Елка желаний» — это всероссийская благотворительная новогодняя акция, организованная в рамках проекта «Мечтай со мной». Её участниками, в частности, могут стать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей̆ в возрасте от трёх до 17 лет; граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. В рамках акции чаще всего приобретают развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, детские игрушки и цифровую технику, костюмы.

Ребята, которые принимают участие в акции, отправляют свои желания на специальный сайт. Далее их мечты развешивают в виде шаров на ёлке в Кремлёвском дворце. Перед Новым годом руководители регионов приезжают в Кремль для участия в заседании Государственного совета и забирают эти шары, чтобы исполнить желания. В этом году Госсовет прошёл в дистанционном формате, но детские мечты всё равно нашли дорогу к губернаторам.