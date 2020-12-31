Москва, 1 января, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новом расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ИА REGNUM. МРОТ вырастет на 5,5% по сравнению с 2020 годом.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Страна отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

В результате пересчета МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц, что на 662 рубля больше, чем в 2020 году (12 130 рублей).

Таким образом, МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, который составит 11 653 рубля.

Закон коснется доходов почти 3,9 млн российских граждан.