Рязань, 28 декабря, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Автомобиль Citroen сбил 28 декабря коня на автодороге Рязань — Скопин. Животное, украденное некоторое время назад из фермерского хозяйства, пришлось умертвить.

Верхом на лошади

Водитель иномарки рассказал, что примерно в 14:10 заметил на обочине дороги всадника и ещё одного коня. Неожиданно жеребец бросился под колёса автомобиля, перелетел через крышу и упал в противоположный кювет. На место ДТП спустя несколько минут прибыли директор ООО «Молоко Тырново» Олег Панык и ветеринарный врач ДарьяМайорова — коня по кличке Буян незадолго до этого украли из хозяйства. Травмы, полученные животным, оказались слишком серьёзными, жеребца пришлось сразу умертвить.

Всадника, который ускакал с места ДТП, ищет полиция, сообщает издательство «Пресса».