Москва, 28 декабря, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Россия публикует в полном объёме доступные данные по смертности от коронавируса. Об этом 28 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

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«Россия с самого начала пандемии публиковала все данные и по общей смертности, и по смертности от коронавируса», — заявила Голикова.

Она подчеркнула, что готова «абсолютно чётко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности».

По её словам, согласно текущим данным, более половины смертей в России связаны с эпидемией коронавируса или ассоциированными с ним болезнями. Однако правительство займётся детальным анализом данных за 2020 год, чтобы точнее установить структуру смертности.