Рязань, 28 декабря, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Опору линии электропередачи, стилизованную под символику ВДВ, установили в Рязани. Необычная конструкция стала самой большой эмблемой ВДВ в мире, соответствующую запись сделали в Книге рекордов России, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Опора

Новая опора заменила две традиционные на действующей линии электропередачи 110 кВ. Высота конструкции 35 метра, ширина 35 метров, весит «парашют» 90 тонн. Рядом с опорой установлены информационные стенды с историей воздушно-десантных войск.

«Мы гордимся тем, что самая большая в мире эмблема десантных войск создана именно в Рязани. Энергетика — системообразующая отрасль Рязанской области, училище ВДВ — наш главный бренд. Замечательно, что первая в регионе стилизованная опора ЛЭП соединила в себе мощь, силу и надёжность — лучшие качества энергетиков и «крылатой пехоты». Это не просто опора линий электропередачи — это символ Энергии Победы! Уверен, что наше сотрудничество с «Россетями» будет продолжаться ещё более конструктивно и плодотворно», — сказал на открытии губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Опору установили по инвестиционной программе развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья».