Москва, 28 декабря, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Большинство регионов России находятся в стадии стабилизации заболевания COVID-19. Об этом 28 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение

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«Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находятся в стадии стабилизации заболевания», — заявила Голикова.

По её словам, правительство «аккуратно» мониторит обстановку с коронавирусом в регионах.

Вместе с тем, по итогам 2020 года правительству предстоит «достаточно серьёзно проанализировать структуру общей смертности», чтобы установить, сколько реально появилось новых смертей в связи с коронавирусом, а сколько — по причине других заболеваний, указала вице-премьер.