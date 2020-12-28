Обнинск, Калужская область, 28 декабря, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее судимого гражданина Казахстана. Мужчина обвиняется в покушение на убийство жителя Обнинска, сообщили 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте происшествия.

По версии следствия, 17 октября 2020 года вечером обвиняемый вступил в конфликт с 22-летним жителем Обнинска в сетевом супермаркете. Молодые люди вышли на улицу, нанесли друг другу удары. Обвиняемый, высказывая угрозу убийством, размахивал в сторону потерпевшего ножом, а затем нанёс ему ножом удар в грудь. Потерпевший присел на бордюр тротуара, а злоумышленник с места совершения преступления скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровье восстановлено.

В результате следственно-оперативных мероприятий личность и местонахождение злоумышленника быстро установили. Необходимую информацию для этого сотрудники уголовного розыска получили с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый, поясняя, что действительно демонстрировал нож, но вину в нанесении ранения потерпевшему не признал. За год до происшествия мужчина освободился из мест лишения свободы и находился на территории России незаконно.