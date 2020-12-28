Ватикан, 29 декабря, 2020, 02:13 — ИА Регнум. Российские католики в Рождество молились о прекращении пандемии. Как пояснил РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, специальной молитвы об окончании пандемии нет — то есть месса рождественская, но на литургии есть молитва верных, а в ней прошения. И хотя прошения могут быть разными в зависимости от прихода, совершенно очевидно, о чем сейчас думают люди.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

По словам отца Кирилла, католики просят исцеления болящим, помощи врачам и соцработникам и в целом — благополучного преодоления пандемии. Ведь, даже несмотря на радость от праздника, остается постоянная мысль о той особенной ситуации, в которой его отмечают в нынешнем году. Тем более что многие семьи лично столкнулись с коронавирусом.

Как говорит священник, заболели и госпитализированы несколько священников в Калининградской области, куда он временно направился на служение. Он выражает надежду, что уже в следующем году эта напасть будет побеждена.

О других темах, которые обсуждают католические СМИ в России и за ее пределами, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «"Пандемическое» Рождество: о чем молились католики в России».