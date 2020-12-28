Москва, 29 декабря, 2020, 00:03 — ИА Регнум. Знаменитая пьеса Антонова Павловича Чехова — вновь перед зрителями. Реконструкцию постановки «Вишневый сад» показал МХАТ имени М. Горького на большой сцене. Как это происходило, рассказала в своем репортаже фотокорреспондент ИА REGNUMНаталья Стрельцова.

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Во МХАТе воссоздали постановку В. И. Немировича-Данченко, в свою очередь основанную на постановке Сергея Данченко 1988 года. Режиссер реконструкции — Валентин Клементьев — подчеркивает, что это не копирование, а новое осмысление, при этом «абсолютно традиционный психологический театр».

В спектакле играют молодые артисты, ровесники чеховских персонажей, а классическая постановка остается актуальной — и, как говорит режиссер, диктует необходимость продления жизни спектаклю.

Смотрите фоторепортаж Натальи Стрельцовой «МХАТ показал реконструкцию спектакля «Вишневый сад» — фоторепортаж».