Грозный, 28 декабря, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В центре Грозного произошло нападение на сотрудников ДПС, сообщил 28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

По его данным, двое преступников, вооруженных холодным оружием, напали на сотрудников правоохранительных органов в центре Грозного.

Один правоохранитель погиб, еще один полицейский ранен, ответным огнем оба нападавших были ликвидированы.

Среди гражданского населения никто не пострадал. Раненный сотрудник ДПС госпитализирован, его состояние стабильное.

Личности ликвидированных преступников уже установлены. Это двое уроженцев Ингушетии, в 2012-м году переехавшие в Чеченскую Республику.

Мотивы нападавших и их причастность к террористическим группировкам пока не выяснены.