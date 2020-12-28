Калуга, 28 декабря, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Калужская область сохраняет лидерство среди центральных регионов России по объему производства промышленной продукции на каждого жителя. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, регион в 2020 году не допустил спада экономики, а ряд отраслей промышленности показали существенный рост. Об этом 28 декабря заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на заседании консультативного Совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Владислав Шапша

По словам губернатора, в сельском хозяйстве годовой рост составит около 6%. Область самостоятельно обеспечивает себя основными продуктами питания. Часть предприятий воспользовалась в 2020 году перерывом, чтобы начать инвестиционные проекты, расширить и модернизировать мощности, обновить инфраструктуру и производственные фонды. В регионе продолжается реализации порядка 200 проектов. Годовой объем инвестиций в основной капитал сохранился на уровне 100 млрд рублей. По итогам 2020 года в области с превышением выполнены целевые показатели по ликвидации аварийного жилого фонда, по площади расселённого жилья плановые показатели перевыполнены на 51%. Дорожная отрасль превзошла и результаты 2019 года, и плановые показатели: отремонтирован 341 км дорог регионального и местного значения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» заканчивается установка 50 современных модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого, для 14 лечебно-профилактических учреждений дополнительно закуплено новое оборудование, капитально отремонтированы 10 детских поликлиник.

Говоря о задачах 2021 года, калужский губернатор отметил необходимость усиления работы по контролю за выполнением мероприятий нацпроектов, особенно за сроками реализации и обеспечением их кассового исполнения.

«Мы продолжим развитие экономики, совершенствование инвестиционного климата, стимулирование предпринимательской активности. Многое предстоит сделать ради сохранения и укрепления здоровья людей. В области начнется реализация пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения. Нужно улучшать демографическую ситуацию, а для этого оказывать поддержку семьям с детьми. Заниматься развитием системы образования. Повышать доступность жилья и комфортность среды проживания. Обеспечить сохранение природных богатств и экологическое благополучие», — сказал Владислав Шапша.