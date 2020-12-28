Самара, 28 декабря, 2020, 21:12 — ИА Регнум. Сильный туман ожидается в Самарской области 29 декабря. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Туман

По сообщению пресс-службы ведомства, по области объявлен желтый уровень погодной опасности: 29 декабря ночью и днем ожидается туман с видимостью до 500 метров.

Сообщается также, что ночью 29 декабря по области ожидается слабый снег и изморозь, температура ночью может опуститься до — 22 °C, а днем столбик термометра может упасть до — 14 °C.