Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В ночь на 30 декабря 2020 года движение по федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области в направлении города Сортавала будет полностью перекрыто на два часа для установки П-образной металлической опоры. Впоследствии на ней будут размещены различные информационные указатели.

Место перекрытия трассы «Сортавала»

Как сообщили в казённом учреждении ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Всеволожского района Ленобласти пройдут в период с 01:00 до 3:00 30 декабря. Полное перекрытие движения на это время необходимо по соображениям безопасности.

«П-образная опора будет установлена на 27 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Деревни Керро Всеволожского района Ленинградской области», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Чтобы водители случайно не въехали в зону проведения работ, на трассе будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтирована световая сигнализация. Для перекрытия движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета. На открытых участках трассы А-121 «Сортавала» информация будет выведена на табло и знаки переменной информации.

«Объезд перекрытого участка будет осуществляться по Приозерскому шоссе (автомобильная дорога регионального значения 41К-179) через деревню Агалатово. Проезд к садоводческим товариществам будет обеспечен», — добавил Илья Пузыревский.