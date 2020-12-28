Грозный, 28 декабря, 2020, 16:53 — ИА Регнум. При нападении бандитов на полицейских в Грозном погиб один сотрудник ППС. Нападавшие были ликвидированы, пострадавших среди мирного населения нет. Такую информацию предоставил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также сообщил подробности события.

cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены», — написал в своем телеграм-канале чеченский лидер.

По словам Кадырова, в результате инцидента пострадал один силовик, но его состояние не вызывает опасения, состояние его стабильное.

Глава Чечни также уточнил, что нападавшие являлись уроженцами Ингушетии. Два брата Хасан и Хусейн приехали в 2012 году в Чечню на заработки.