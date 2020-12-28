Москва, 28 декабря, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Новым главой Росстандарта назначен Антон Шалаев, сообщили 28 декабря в пресс-службе российского правительства.

Rst.gov.ru Антон Шалаев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Назначить Шалаева Антона Павловича руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Другим распоряжением глава российского правительства освободил от должности главы Росстандарта Алексея Абрамова«по его просьбе».

Напомним, ранее, с 2016 г., Шалаев являлся замглавы Росстандарта.