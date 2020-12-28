Москва, 28 декабря, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), сообщает 28 декабря официальный сайт правительства РФ.

Rst.gov.ru Алексей Абрамов

Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Новым главой Росстандарта стал Антон Шалаев, занимавший должность замруководителя с 2016 года.

«К числу курируемых им направлений относились вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества», — говорится в информации правительства.

Прежний руководитель Алексей Абрамов покинул пост по собственному желанию, распоряжение правительства об этом также подписано.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 декабря выразил соболезнования семьям и близким погибших в Баренцевом море моряков.