Калуга, 28 декабря, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году планируется направить на благоустройство территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда за счёт средств консолидированных бюджетов порядка 410 млн рублей. Контракты на благоустройство территорий 2021 года заключены до 1 ноября 2020 года, что позволило региону войти в число четырёх субъектов Российской Федерации, обеспечивших заблаговременное контрактование. Об этом заявил 28 декабря министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслав Лежнин на заседание консультативного Совета глав администраций муниципальных образований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru 57 муниципальных образований области в 2020 году выполнили благоустройство 113 общественных и 139 дворов многоквартирных домов

57 муниципальных образований области в 2020 году выполнили благоустройство 113 общественных и 139 дворов многоквартирных домов. Всего с момента начала реализации программы в 2017 году в области благоустроено 1308 территорий: 333 общественных и 975 дворовых.

«Во всех городах 20-тысячниках проведены рейтинговые голосования по выбору благоустраиваемых территорий. В менее крупных населённых пунктах проводились общественные обсуждения и голосования по выбору проектов. По предварительной оценке в этом году в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды вовлечено более 98 тысяч человек. В 2021 году все голосования должны уже проходить в электронной форме», — сказал Вячеслав Лежнин.

Говоря о планах, Вячеслав Лежнин подчеркнул, что с Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидии на предстоящие три года, в соответствии с которым Калужская область получит на городское благоустройство порядка 764 млн рублей.