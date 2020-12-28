Москва, 28 декабря, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Ударный беспилотник «Орион» впервые испытал применение бомб и малогабаритных управляемых ракет по наземным мишеням, сообщает 28 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Nickel nitride Ударный беспилотник «Орион»

Был испытан комплекс вооружения для беспилотников. В его состав входят малогабаритные ракеты и управляемые планирующие авиабомбы.

Стоит отметить, что беспилотник «Орион» (проект «Иноходец») впервые был показан в ударном варианте с подвешенным вооружением на календаре Минобороны России на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, БПЛА «Орион» относится к классу средневысотных аппаратов и способен оставаться в небе до 24 часов. Его максимальная взлетная масса составляет 1,1 тонны, беспилотник способен нести до 250 кг вооружения или разведывательного оборудования.