Екатеринбург, 28 декабря, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Ледовый городок в центре Екатеринбурга открыли для посетителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Екатеринбург.рф «Изумрудный» ледовый городок в Екатеринбурге

Сооружения изо льда оформили по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Также власти разместили традиционную новогоднюю ёлку на площади 1905 года.

В этот раз городок получился менее масштабным — из-за пандемии COVID-19 было решено отказаться от ледяной горки. Не будет и массовых мероприятий, даже открытие городка обошлось без торжеств.

Городок проработает до 17 января 2021 года. Пускать посетителей будут до 23:00 (время местное), а в новогоднюю ночь — до 05:00 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, тему оформления ледового городка жители Екатеринбурга выбрали в ходе опроса.