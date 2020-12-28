Нижний Новгород, 28 декабря, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали пенсионерку, обустроившую подпольный игорный клуб подвальном помещении одного из домов в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел России.

44.мвд.рф В подпольном казино

Полицейские при силовой поддержке спецназа «ГРОМ» попали в помещение игорного клуба и изъяли девять компьютеров, видеокамеры и деньги.

Отмечается, что 57-летняя нижегородка подтвердила свое участие в незаконной организации и проведении азартных игр. Теперь ей грозит наказание в виде крупного денежного штрафа, либо ограничения свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.