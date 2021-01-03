Поздравления, предпраздничные инициативы, а также советы, как встречать Новый 2021 год — в трансляции ИА REGNUM .

Последняя неделя перед Новым годом — это время предпраздничных ожиданий, поздравлений и подарков. Пандемия внесла коррективы, но атрибуты праздника всё же на месте: нарядные ёлки, украшенные витрины магазинов, традиционные мандарины и бегущие к детям Дед Мороз со Снегурочкой.

В Москве будут патрулировать парки и катки в новогодние праздники

Об этом: Москва заканчивает последние приготовления к празднованию Нового 2021 года

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Власти Костромской области просят жителей региона в новогодние праздники проявить сознательность, быть особенно внимательными и не создавать ситуаций, опасных для своего здоровья и благополучия окружающих.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с детьми, чьи мечты он исполнил в рамках всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний»

71,5% опрошенных украинцев хотят получить в подарок на Новый Год здоровье.

В Ростовской области единовременные выплаты к Новому году в размере 5 тысяч рублей получили родители 361 тысячи детей.

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В Тюменской области многодетная семья, где ждут восьмого ребёнка, получила просторный дом в подарок к Новому году.

Более полутора тысяч поздравительных открыток и писем от посетителей ярмарки «Рождество на Старом Торге» в Калуге отправили за две недели сотрудники новогоднего почтового отделения.

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Развлекательные заведения в Москве вечером 31 декабря cмогут работать только до 23:00 мск.

В Тюменской области многодетная семья, где ждут восьмого ребёнка, получила просторный дом в подарок к Новому году.

Улицы Владивостока украсили яркие гирлянды, светодиодные фигуры и новогодние надписи — монтаж праздничной иллюминации практически завершен. Всего к Новому году столицу Дальнего Востока украсили свыше тысячи световых конструкций.

А вот в Словении запретили продажу и применение пиротехники в Новый год.

На самом деле, последний день года объявлен выходным во всех регионах России.

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Агентство по туризму Магаданской области присоединилось к проекту TikTok и подготовило несколько увлекательных эфиров, в которых авторы поделятся идеями активного отдыха.

Подробности в материале: Жители России стали покупать меньше шампанского и мандаринов

В компании проанализировали более 23 млрд кассовых чеков на покупки, сделанные с 1 по 23 декабря. Выяснилось, что мандарины в декабре этого года стоят в среднем 94 рубля за кг, это на 7% больше, чем годом ранее. Их продажи снизились на 14%.

Продажи шампанского, мандаринов и красной икры снизились в России в декабре 2020 года по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Таковы результаты исследования компании «Такском», сообщает 29 декабря RT.

Женщины на новогодние праздники в основном выбирают для бронирования отели и мини-отели, останавливаются от 3 до 6 ночей, тратят от 3000 до 10 тыс. за сутки.

Топ 8 самых привлекательных городов для женщин на Новый год 2021:

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города, которые выбирают женщины на Новый год 2021.

Новогодние праздники — прекрасное время, чтобы организовать мини-отпуск, провести время с семьей и друзьями. В уходящем 2020 году многие отказывались от заграничных поездок и выбирали для отдыха российские регионы. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по итогам трех кварталов зарубежный туристический поток упал на 70% в годовом выражении. Благодаря программе туристического кешбэка, запущенной Ростуризмом, туроператоры фиксируют стабильный спрос и на зимний отдых в России. При этом повышенный интерес вызывают не традиционные для поездок города и достопримечательности, а необычные и ранее непопулярные места.

Следуя предложенными маршрутами, можно будет открыть для себя чудесные виды и интересные достопримечательности между двух столиц, прокатиться не ретропоезде, отведать пожарских котлет в Торжке, окунуться в атмосферу прошлого века в музее деревянного зодчества «Витославлицы». Особым пунктом в зимнем путеводителе «Шелл» станет посещение резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, а для самых решительных путешественников — интересные достопримечательности Йошкар-Олы и Сыктывкара.

Популярные блогеры Любовь и Виктор из тревел-проекта TRVLIZM и Анна Родионова предложили два маршрута по регионам России и рассказали об интересных местах для зимнего путешествия на машине.

По словам председателя государственного комитета Башкирии по туризму Салавата Нафикова , фестиваль обещает стать одним из самых ярких, насыщенных и интересных событий новогодних каникул в Башкирии.

Новогодний фестиваль TERRA ZIMA пройдет в Уфе. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

В новогодние праздники самыми востребованными профессиями станут продавцы и кассиры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру». Такого мнения придерживаются свыше 42% участников опроса.

Подробности в материале: Праздничные богослужения на Рождество пройдут в 18 храмах Уфы

По словам начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артура Гафарова , во время проведения богослужений на участке по улице Бехтерева возле Свято-Сергиевского кафедрального собора и на участках дорог по улице Кирова — от ул. Айской до ул. Ветошникова возле собора Рождества Богородицы будет перекрыто дорожное движение.

Праздничные богослужения на Рождество пройдут в 18 храмах города Уфы. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Департамент транспорта Москвы: «Мы запускаем самый новогодний квест. Сегодня инстаграмом Мосгортранса завладеет Дед Мороз и будет ездить на электробусе, даря подарки самым внимательным. Как получить подарок? Новогодний электробус сделает три остановки. На каждой Дед Мороз снимет видео в сторис, а ваша задача — угадать, где он находится. Первые пять, нашедших электробус, получают подарки и едем дальше! Отправляемся в путешествие в 16 часов».

«Нуждающихся детей мы находим через интернет, через знакомых, в Улан-Удэ мы взаимодействуем с отделением паллиативной помощи «Добромед». Каждый год берем разное количество деток. Ближе к Новому году целый день ездим по семьям. Обязательно дарим каждому ребенку сладкий подарок и настольную игру на всю семью», — говорит подполковник Роман Еремеев.

Улан-Удэ — уже третий город, в котором семья Еремеевых дарит праздник детям. До этого были Иркутск и Новосибирск, где подполковник Роман Еремеев также проходил службу. Несколько лет назад к семейной традиции присоединилась их дочь. С 7-летнего возраста Виолетта стала поздравлять детей в образе Снегурочки.

«Я наряжалась в костюм Снегурочки и поздравляла детей с праздником. Муж меня всегда поддерживал, помогал закупать подарки. Позже стал ездить со мной в качестве Деда Мороза», — рассказывает жена росгвардейца.

По доброй традиции, заведенной восемь лет назад, в преддверии Нового года начальник дежурной службы Управления Росгвардии по Республике Бурятия подполковник Роман Еремеев в образе Деда Мороза вместе со своей семьей навещает детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей. Родилась традиция в семье Еремеевых благодаря супруге офицера Ольге.

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Этой акцией более 200 учащихся решили морально поддержать тех, кто борется COVID-19, и создать для них новогоднее настроение. Как сообщает мэрия Читы, стены, окна и двери моностационаров будут украшены снежинками, гирляндами, игрушками и разноцветными фонариками, выполненными руками читинских школьников.

Учащиеся 25 образовательных учреждений Читы (Забайкальский край) изготовили новогодние украшения для работников и пациентов больниц, которые в период пандемии коронавируса превратили в ковид-центры.

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Температура воздуха ночью с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в регионе может опуститься до — 11 °C, местами столбик термометра может упасть до — 16 °C.

Тихая морозная погода, местами со слабым снегом ожидается в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Новорожденных в Екатеринбурге будут выписывать из роддома в новогодних костюмах. В праздничные шапки и носки детей в клиническом перинатальном центре оденут с 31 декабря по 2 января, пишет «КП».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов принял участие в акции «Ёлка желаний», став волшебником для второклассника из Пермского края Никиты Останина .

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Главам муниципалитетов Ставрополья поручено посетить 31 декабря местные больницы и передать медикам, борющимся с COVID-19, новогодние продуктовые наборы, сообщили в пресс-службе главы региона.

Краснодарские кинотеатры смогут открыться с 31 декабря, это следует из постановления о внесении изменений в постановление от 25 марта 2020 года «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах», подписанного главным государственным санитарным врачом региона Марией Потёмкиной . Документ опубликован на сайте ведомства.

Напомним, что ранее Минпросвещения РФ попросило освободить школьников от домашнего задания на время новогодних каникул.

В Ульяновской области во время праздников усилят меры безопасности.

С 2 по 8 января 11 дежурных центров примут москвичей с 10:00 до 19:00. В эти дни дежурные офисы также окажут ограниченный перечень услуг (оформление и выдача социальной карты, регистрация актов гражданского состояния и оформление льготного статуса предпенсионера).

30 декабря во всех столичных центрах госуслуг действует сокращенный рабочий день: специалисты принимают граждан до 15:00. 31 декабря с 09:00 до 18:00 будут открыты три дежурных центра: в САО посетителей примет центр госуслуг районов Бескудниковский и Восточное Дегунино, расположенный по адресу: улица Дубининская, дом 40а, корпус 1, в ЦАО в районе Арбат будет работать учреждение в переулке Сивцев Вражек (дом 20), в районе Братеево (ЮАО) москвичи могут обратиться в офис «Мои документы», расположенный по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3. Сотрудники МФЦ будут оформлять только услуги по регистрации отдельных актов гражданского состояния.1 января с 09:00 до 18:00 откроются 20 дежурных центров. Специалисты будут оформлять только услуги по регистрации отдельных актов гражданского состояния.

Об этом: Глава Тюменской области сообщил о работе детсадов региона 31 декабря

В Тюменской области 31 декабря 2020 года детские сады готовы принять детей в обычном режиме. Об этом на прямой линии сообщил глава региона Александр Моор .

У организовавшего незаконную торговлю новогодними деревьями жителя Нижнего Новгорода изъяли 53 живых ели, 23 ёлки на подставке и 40 веток лапника.

В муниципальных театрах Ростовской области запустили новогодний марафон. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Все новогодние спектакли проходят с учётом санитарных требований.

Желание десятилетнего ростовчанина Вячеслава Ярошенко , который мечтает побывать в роли машиниста поезда, сбудется. Шар с мечтой ребёнка с «Ёлки желаний» снял донской губернатор Василий Голубев .

Также по теме: На открытии городской ёлки в Ростове-на-Дону показали двухчасовой концерт

На открытии городской ёлки в Ростове-на-Дону у входа в парк имени Горького показали онлайн-концерт. Праздничное настроение горожанам подарили лучшие творческие коллективы областного центра, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Власти Ростова-на-Дону представили программу новогодних мероприятий, которые состоятся в онлайн-формате, передаёт ИА REGNUM . По 13 января 2021 года в областном центре проходят концерты, театральные представления, выставки. Исторический парк «Россия — моя история» запланировал провести новогодние экскурсии.

В преддверии Нового года в Ростовской области волонтёры вручат подарки детям врачей, воспитанникам детских домов, интернатов, ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дед Мороз и Снегурочка в резиденции Деда Мороза в Калуге. Илья Дубровин © ИА REGNUM

Стоимость 2 кг салата оливье перед Новым годом составит немногим более 425 рублей, сообщили в Аналитическом центре Москвы.

Кинотеатры в Краснодарском крае смогут возобновить работу с 31 декабря — при условии требований Роспотребнадзора. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации края, заявил 29 декабря на встрече с организаторами проекта «Напиши Кондратьеву» глава края Вениамин Кондратьев .

Читайте также: В Самарской области опубликован график выдачи соцвыплат в каникулы

Сообщается, что с 5 января по 10 января 2021 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне зависимости от графика выплат.

Почта России начнет выдавать социальные выплаты 5 января 2021 года в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба областного министерства социально-демографической и семейной политики.

Об этом: В Башкирии в 2020 году залили более 600 ледовых катков

По его словам, в 2020 году залили на 100 катков и хоккейных коробок больше, чтобы жители больше проводили времени на улице.

638 катков залили в текущем году в Башкирии. Об этом 29 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Подробности в материале: В России объём предновогодних трат не отстаёт от прошлогоднего

Типичное для предновогоднего периода увеличение расходов населения наблюдается в России, оно пока не отстаёт от уровня 2019 года. Таковы итоги исследования аналитического портала Сбербанка «СберИндекс».

Читайте также: В Тольятти решили отказаться от крещенских купаний

Отмечается, что такое решение было принято на совещании в администрации города, в котором приняли участие и представители Тольяттинской епархии.

Крещенские купания проводиться не будут в Тольятти. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Об этом: В Петербурге откроют около 30 площадок для запуска фейерверков

В Петербурге будут доступны только около 30 площадок для легального запуска фейерверков. Рядом с каждой площадкой будут дежурить пожарные.

Пожилым петербуржцам следует воздержаться от посещения церковных служб в Рождество. Об этом заявила 29 декабря заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева , передает корреспондент ИА REGNUM .

В Новосибирской области в праздничные и выходные дни будет усилена работа медицинских и социальных организаций. Они будут работать в особом режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области усилило работу подведомственных министерству учреждений в праздничные и выходные дни. Об этом сообщил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов .

Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде не будет новогоднего салюта

В Нижнем Новгороде решили не устраивать праздничный салют в новогоднюю ночь.

Накануне наступления 2021 года неуверенность и тревогу испытывают 29,3% опрошенных жителей Нижегородской области. Еще 12,6% нижегородцев имеют крайне пессимистичный настрой и испытывают страх, отчаяние и безнадежность.

Об этом: Медики Югры в новогодние праздники будут оказывать первичную помощь

В Югре в новогодние праздники будут работать все медицинские учреждения, оказывающие первичную помощь. Речь идёт о женских консультациях, центрах компьютерной томографии, отделениях диагностики, травматологических и токсикологических отделениях.

Уже 30 декабря в Москве потеплеет до нуля. С большой долей вероятности Новый год москвичи будут встречать при плюсовой температуре. Хотя раньше у синоптиков были другие прогнозы.

Магазины начали объявлять скидки на новогодние товары. Уже через пару дней спроса на елки и гирлянды не будет.

В 1:00 (по местному времени) 1 января над акваторией Ижевского пруда запустят новогодний фейерверк. В небо, на высоту около 250 метров, взлетят 300 залпов салюта. Продолжаться красочное действо будет в течение шести минут.

Подробности в материале: В новогоднюю ночь в Омской области будет морозно

В Омске морозный новогодний рекорд был поставлен в 1968 году (-38 °С). А самая тёплая погода наблюдалась в 1934-м, 2009 годах (+1,8 °С).

В Омской области за весь период наблюдений (с 1900 года) самой холодной стала новогодняя ночь в 1998 году. Тогда температура понижалась от — 32 до — 43 °C.

Украшенные к Новому году дворы в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Об этом: В России подсчитали стоимость крабового салата

В России в декабре продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырёх человек обойдутся в 231,92 рубля.

Помимо этого, главному врачу Диагностического центра Оксане Лексенковой вручили грамоту Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятную медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

В рамках акции взаимопомощи «МыВместе» алтайские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также местные парламентарии — доставляют новогодние сладости в медицинские учреждения. Как сообщили сегодня, 30 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, из 1100 новогодних подарков уже развезли около 500.

В Калуге, в Новогодней столице России 2021 года, перед зданием областной администрации появился новый арт-объект — огромная монета номиналом в 25 рублей, которая создана по мотивам советского мультфильма «Дед Мороз и лето». Праздничный арт-объект подарили Калуге «Союзмультфильм» и Банк России.

«Мы видим, что по тем регионам, где не было курортного сезона, динамика ещё хуже. Так что мы видим, что это точно не влияет на ситуацию, это точно не в курортных учреждениях, и точно закрытия Крыма от туристов нам глобального плюса не даст и резкого снижения не будет», — подчеркнул Аксёнов.

Закрывать въезд в Республику Крым для туристов власти не намерены, об этом заявил 30 декабря на заседании регионального оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов .

Граждане России в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тысячи рублей, за год праздничный набор подорожал на 4,56% — данные Росстата.

Отмечается, что Самарскую олимпийскую деревню торжественно откроют 31 декабря в 14:00. Кроме этого, будут открыты новые интерактивные и спортивные площадки для жителей и гостей города. Не территории будут работать катки, горки, фан-керлинг, большой футбольный кикер и другие зимние забавы.

Торжественная церемония открытия Самарской олимпийской деревни (версия 2.0) состоится на территории стадиона «Самара Арена». Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

10:03 30.12.2020

Селедка под шубой в 2020 году подорожала на 8%. По данным оператора фискальных данных «Первый ОФД», минимальная стоимость приготовления салата селедка под шубой в 2020 году составит 201 руб., это на на 8% дороже, чем в 2019 году, сообщает ТАСС. Расчеты производились на основе классического рецепта салата, приготовленного в домашних условиях на шесть человек (2 кг).

Средние цены на ингредиенты:

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Также аналитики платформы подсчитали среднюю по России стоимость готового салата — она составит 388,5 руб. за килограмм. Дешевле всего готовую селедку под шубой можно купить в Челябинске (188,3 руб.), дороже всего — в Санкт-Петербурге (1857 руб. за 1 кг).

Цитата rusagr.

10:23 30.12.2020 Аномально сильные морозы не хотят покидать Алтайский край. В регионе вновь передано штормовое предупреждение. По данным Алтайского гидрометцентра, с 1 по 6 января 2021 года температура воздуха на Алтае опустится до — 35 °C и ниже, местами ожидается похолодание до — 40°С. Читайте подробнее: Жители Алтая встретят Новый год в аномальном холоде

10:25 30.12.2020 Дед Мороз в Московском метро. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

10:53 30.12.2020 Иркутская область. Мэр Братского района Александр Дубровин поздравил коллектив и пациентов Братской районной больницы с наступающим Новым годом: «Благодарю руководителя районной больницы Марину Валентиновну Середкину и всех врачей за их нелегкий и самоотверженный труд. В условиях пандемии медики работают на износ. Им очень нужна помощь и поддержка. Желаю нашим врачам крепкого здоровья, благополучия, успехов, а их пациентам — скорейшего выздоровления! С наступающим Новым годом!».

10:53 30.12.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как будет отмечать Новый год. Читайте также: Володин рассказал о планах на Новый год

11:21 30.12.2020 Каток на ВДНХ в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

11:38 30.12.2020 Главный нарколог Приамурья Лидия Рыбальченко предостерегла население от чрезмерного употребления алкоголя в новогодние праздники. Отказаться от спиртных напитков полностью следует больным COVID-19 и тем, кто переболел. Об этом: Алкоголь и коронавирус — это гремучая смесь: нарколог

12:00 30.12.2020 Вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Казаков в канун Нового года поздравил с праздником инициативных забайкальцев, руководителей некоммерческих организаций, глав районов и специалистов районных администраций, волонтеров — всех тех, кто всегда находится в гуще событий и готов делать жизнь лучше. В частности, он сказал: «В преддверии Нового года хочу от всей души поблагодарить вас за совместную работу и успешно реализованные на территории Забайкальского края проекты. Поверьте — их было немало! Мы видим, сколько творчества и позитивной энергии внесли вы за этот год в реализацию своих идей, которые делают нашу с вами жизнь лучше и добрее».

12:05 30.12.2020 Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством — Кремль.

12:05 30.12.2020 Петербуржцы смогут поздравить медицинских работников с наступающим Новым годом и поблагодарить их за работу в уходящем 2020 году. Для этого горожане могут принять участие в праздничных акциях, которые состоятся вечером 30 декабря. Читайте подробнее: Петербургских медиков поздравят с Новым годом праздничными акциями

12:08 30.12.2020 Барнаул. Пилоты авиационной группы «Стрижи» Воздушно-космических сил Российской Федерации записали для горожан видеопоздравление с наступающим Новым годом.

12:11 30.12.2020 Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного Государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ — Кремль.

12:12 30.12.2020 В новогоднем поздравлении Джо Байдену президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и США, выстраивая отношения в духе равноправия и учёта интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

12:14 30.12.2020 В городском Дворце культуры Обнинска Калужской области прошла новогодняя ёлка главы администрации города. По многолетней традиции на новогодние представления были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году к ним присоединились дети медиков, которые работают в «красной зоне» с ковидными больными. Новогодние представления посетили более 1000 человек. Читайте подробнее: В Обнинске более тысячи детей приняли участие в новогодних праздниках

12:36 30.12.2020 В Красноярске вновь продлили режим «чёрного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов (местное время) 30 декабря до 19 часов 2 января в Красноярске сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Подробности в материале: Красноярцы встретят Новый год под «чёрным небом»

12:44 30.12.2020 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов присоединился к праздничной акции «Новая книга — в Новый год». Глава региона отметил ценность начатой министерством культуры Забайкальского края инициативы. «Это оригинальная и очень своевременная идея. В то время, когда во всех сферах жизни происходит активное внедрение современных технологий, важно также сохранить тот хороший опыт, который у нас есть. Чтение развивает многие познавательные процессы — память, внимание, мышление. Библиотеки по-прежнему остаются востребованным местом досуга, и очень многие забайкальцы активно берут книги и читают. Радует, что сейчас началась акция «Новая книга — в Новый год», в рамках которой самые разные люди дарят книги библиотекам. Я тоже хочу присоединиться и подарить со своей стороны две книги: «Чикойский монастырь» Ильи Свистунова и «Солнцем поцелованные» Елены Чубенко», — сказал Александр Осипов.

12:44 30.12.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев присоединился ко Всероссийской акции «Елка желаний». donland.ru.

12:44 30.12.2020 В 2020 году накрыть стол к празднованию Нового года на семью из четырёх человек обойдётся жителям Ростовской области в среднем в 6 тыс. 414 рублей. По сравнению с прошлым годом, по данным Ростовстата, это на 12% дороже. Читайте также: Новогодний стол в Ростовской области за год подорожал на 12%

12:45 30.12.2020 Четверо детей из семьи Сенькиных получили подарки к Новому году от заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой в рамках акции «Елка желаний». В семье воспитываются Андрей (12 лет), Варвара (10 лет), Ярослав (4 года) и Ирина (2 месяца). Как признаётся мама, дети помогают ухаживать за младшим ребёнком. Старший сын Андрей уже решил связать свою жизнь с медициной, мечтает лечить детей. «Андрей с четвертого классса ещё сказал, что хочет стать врачом. Хочет быть детским кардиохирургом, учится хорошо и стремится к этому», — отмечает мама Дарья Сенькина. Вице-премьер Инна Щеглова поздравила семью с наступающим Новым годом и исполнила мечту каждого из детей.

12:46 30.12.2020 В канун новогоднего праздника представители органов власти Забайкальского края в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполняют мечты забайкальских детей. Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова исполнила желание Алексея Доржиева из Читы. Она подарила мальчику серию энциклопедических книг о животных, а также вручила ему и брату Антону сладкие подарки. 14-летней Алексей попросил на Новый год подарить энциклопедию о животных. Шар с его желанием с новогодней елки сняла вице-губернатор Аягма Ванчикова. «Новый год — это время чудес и подарков. И нам, взрослым, очень приятно исполнить чью-то детскую мечту. Алексей и его младший брат Антон очень любознательные, смышленые ребята. Думаю, им будет интересно прочесть серию книг о животных», — сказала Аягма Ванчикова.

12:52 30.12.2020 В рамках акции взаимопомощи «МыВместе» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, министерство здравоохранения и министерство культуры Алтайского края при участии профсоюзов организуют новогодние представления для медиков, борющихся с коронавирусом, и для их детей. Партнерами стали Алтайский государственный музыкальный театр и Государственная филармония Алтайского края. На днях 80 юных зрителей посмотрели мюзикл «Волшебник Изумрудного города» в музыкальном театре, а 26 декабря для 50 детей медицинских работников филармония показала хореографическую сказку «Морозко». Юные зрители увидели полноценный хореографический спектакль в исполнении ансамбля «Огоньки» с составляющими театральной постановки — монологами, сценами, вокальными номерами. «В прошедшие выходные наши учреждения культуры подготовили праздничную программу и для самих медиков. Около 200 человек побывали в филармонии, где вместе с ее коллективом, солистами Алтайского государственного музыкального театра выступил «золотой тенор Санкт-Петербурга» Евгений Южин. Надеемся, что вместе мы смогли поднять настроение и оказать моральную поддержку медицинским работникам. Праздничные представления для них будут проходить и во время новогодних каникул», — рассказала член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, председатель краевого профсоюза работников культуры Лариса Зорина.

12:53 30.12.2020 Цитата из видео Татьяна Голикова исполнила мечту мальчика из Москвы в рамках акции «Ёлка желаний» life.ru.

12:54 30.12.2020 Когда два брата и сестра из семьи Виктории и Виталия Сизенко писали письма Деду Морозу со своими желаниями, они не ожидали, что исполнять их будет губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Акция «Ёлка желаний» проходит во всех регионах России. Подарки от высших должностных лиц субъектов РФ получают дети, которые добились успехов в учебе, творчестве, спорте, а также дети с ограниченными по здоровью возможностями и из многодетных семей. Главные условия праздничной акции — подарок должен быть приобретён за собственные средства и лично вручён тем, кто снял шар с желанием с новогодней ёлки. В Забайкалье старт праздничному марафону дал губернатор Александр Осипов, которому достались желания сразу трёх детей из Читы: Даниила Клюева 16-ти лет, который мечтает о беспроводных наушниках, Станислава Любина 12-ти лет, мечтающего о сенсорном телефоне. Юлия Сизенко шести лет хотела бы получить куклу с набором одежды.

13:00 30.12.2020 В Ростове-на-Дону определили девять точек для запуска новогодних фейерверков. Список мест опубликован на сайте городской администрации 30 декабря, передаёт ИА REGNUM. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону определили девять точек для запуска фейерверков

13:01 30.12.2020 В новогоднюю ночь праздничный фейерверк состоится на двух площадках Уфы. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что праздничные фейерверки будут организованы на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» и площади им. Ленина. Об этом: В Уфе праздничный фейерверк в новогоднюю ночь состоится на двух площадях

13:02 30.12.2020 Поздравление с Новым Годом и Рождеством направил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в адрес президента России Владимира Путина. Текст письма опубликовала пресс-служба главы югоосетинского государства. Подробности в материале: Президент Южной Осетии поздравил Путина с новогодними праздниками

13:08 30.12.2020 Члены Забайкальского совета молодых государственных служащих продолжили вручение новогодних подарков детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «День добрых дел». »На этот раз подарки получили дети, проживающие в городе Борзя, селе Шерловая Гора и Тарбальджей. Среди подарков были смартфон, сладости и детская машина», — уточнил председатель Забайкальского совета молодых государственных служащих Михаил Зубков. Напомним, акция «День добрых дел» проводится в рамках Забайкальской школы государственного администрирования. Подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья вручаются при поддержке представителей Всероссийского общества инвалидов в Забайкальском крае.

13:08 30.12.2020 Новогодняя ёлка [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

13:11 30.12.2020 Петербургский аэропорт «Пулково» обслужит более 350 тыс. пассажиров в новогодние каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы». Подробности в материале: Петербургский аэропорт обслужит более 350 тыс. пассажиров в праздники

13:17 30.12.2020 В Омской области и Омске с 31 декабря по 4 января ожидается опасное явление — аномально холодная погода. Об этом: Омичей предупредили об аномальных морозах на Новый год

13:19 30.12.2020 В Ростовской области продолжается всероссийская акция «Новый год в каждый дом», в рамках которой подарки получили более 600 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Читайте также: «Новый год в каждый дом»: ростовские волонтёры поздравили более 600 детей

13:30 30.12.2020 Президент России Владимир Путин поздравил глав ряда международных организаций с наступающим Новым годом, сообщила 30 декабря пресс-служба Кремля. Об этом: Путин поздравил глав ООН, МВФ и МОК с Новым годом

13:47 30.12.2020 Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством. Текст поздравительного письма опубликовала пресс-служба главы абхазского государства. Подробности в материале: Президент Абхазии поздравил Путина с новогодними праздниками

13:52 30.12.2020 Уличная гирлянда [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

14:09 30.12.2020 Стоимость оливье в Ростовской области за год выросла на 9,8%. Салат, приготовленный по классическому рецепту, семье из четырёх человек обойдётся в 330 рублей. Одна порция селёдки под шубой оценена в 173 рубля, что по сравнению с прошлым годом дороже на 6,9%. Читайте также: Стоимость салата оливье в Ростовской области выросла на 9,8%

14:22 30.12.2020 Иркутск вошел в топ-5 городов Сибири по тратам на новогоднее оформление, пишет«Тайга.инфо» со ссылкой на данные сайта госзакупок. В материале говорится, что на украшение Иркутска потратили не менее 15 млн рублей. По информации издания, самое дорогое новогоднее оформление — в Красноярске, на него потратили около 50 миллионов рублей. Также в топ-3 вошли Чита и Барнаул. Самое дешевое оформление оказалось в Горно-Алтайске, где потратили около 1,3 млн рублей.

14:27 30.12.2020 Самые бедные, но самые расточительные. Барнаул вошел в ТОП-3 сибирских городов с самым дорогим новогодним оформлением. По данным «Тайга инфо», которая отобрала муниципальные контракты и договоры по ключевым словам, связанным с праздником, на сайте госзакупок не менее 50 000 000 руб. было потрачено в Красноярске. Почти 30 000 000 руб. потратила мэрии Читы. Ну и столица Алтайского края — не менее 21,5 млн.

14:57 30.12.2020 В открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» в праздники усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах. Генеральный директор и председатель правления компании Олег Белозеров на заседании штаба поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Он подчеркнул: «Впереди длительные новогодние праздники. Прошу настроить весь персонал на неукоснительное соблюдение всех требований и в первую очередь по защите здоровья пассажиров и сотрудников компании. В течение 2020 года мы накопили достаточный опыт работы и оперативного реагирования на самые сложные ситуации. Хочу выразить признательность нашим медицинским сотрудникам. В уходящем году на их плечи легла колоссальная нагрузка. И сегодня наши медики продолжают находиться на передовой».

14:57 30.12.2020 Камергерский переулок. Омск [Анна Рыжкова © ИА REGNUM].

15:04 30.12.2020 С 1 по 6 января в Томской области и в Томске ожидается аномально холодная погода. Об этом: В Томской области 2021 год начнётся с аномальных морозов

15:07 30.12.2020 На видеосервисе «Ростелекома» Wink открыт бесплатный доступ к спектаклям и концертам учреждений культуры Санкт-Петербурга, сообщили 30 декабря в пресс-службе комитета по культуре города. Это должно скрасить петербуржцам и гостям города закрытие всех объектов культуры на период новогодних праздников. Читайте подробнее: Спектакли и концерты с площадок Петербурга бесплатно покажут онлайн

15:48 30.12.2020 В Новосибирске городские службы готовы оперативно реагировать на внештатные ситуации в праздничные дни. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета. Об этом: Городские службы Новосибирска готовы к внештатным ситуациям — власти

16:02 30.12.2020 Салют в новогоднюю ночь решили не устраивать власти Рязани. Чтобы избежать концентрации людей в одном месте, также отказались от концерта на центральной площади, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе мэрии. Подробности в материале: Жителей Рязани оставили без общегородского новогоднего салюта

16:45 30.12.2020 В Новосибирске в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года ожидается похолодание до — 30 °C, в период с 1 по 4 января сохранится низкая температура воздуха — до −30…−34 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Новосибирцев ждёт морозный Новый год

16:54 30.12.2020 Новогодние подарки получат почти 12 тысяч детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей во Владимирской области, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе администрации региона. Сладости маленьким жителям будут вручать до 7 января 2021 года. Подробности в материале: Владимирские власти приготовили подарки для 12 тысяч детей

17:29 30.12.2020 В центре Нижнего Новгорода неизвестные испортили два арт-объекта — автомобиль Деда Мороза и Книжную ёлку. Подробности в материале: Вандалы испортили машину Деда Мороза в Нижнем Новгороде

17:56 30.12.2020 Доступ граждан на Красную площадь в Москве будет ограничен в новогоднюю ночь в рамках мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Подробности в материале: Доступ на Красную площадь в Москве будет закрыт на Новый год

18:03 30.12.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев исполнил новогоднюю мечту десятилетнего мальчика. Вячеслав Ярошенко побывал в кабине машиниста электропоезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 30 декабря. Об этом: Ростовский губернатор исполнил новогоднюю мечту ребёнка

18:33 30.12.2020 Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метрополитена в Москве будет работать всю новогоднюю ночь, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Подробности в материале: Праздничная подсветка в Москве будет работать всю новогоднюю ночь

18:40 30.12.2020 В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января будет ограничен доступ на Красную площадь. Об этом 30 декабря сообщили в департаменте московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Читайте подробнее: Власти Москвы ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

19:24 30.12.2020 В Тюменской области перед Новым годом были сданы в эксплуатацию три новые сельские школы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Тюменской области перед Новым годом сданы три сельские школы

19:54 30.12.2020 Новогоднее оформление Красной площади в Москве. Ю. Иванко, mos.ru

04:49 31.12.2020 Члены российского экипажа Международной космической станции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков записали видеообращение, в котором поздравили землян с наступающим Новым годом. Подробности в материале: Космонавты на МКС поздравили землян с Новым годом

08:26 31.12.2020 Губернатор Югры назвала уходящий 2020 год испытанием, которое изменило привычный уклад жизни. Об этом глава Ханты-Мансийского автономного округа завила в своём новогоднем обращении к землякам. «Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям. Неизменной остается наша сплоченность, вера в друзей, родных, близких, стремление добиться результатов», — отметила Наталья Комарова. И наметила мосты в будущее — это генная инженерия, освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, создание инфраструктуры для развития российской арктической зоны. Об этом: «Югра своих не бросает!»: глава ХМАО поздравила земляков с Новым годом

09:23 31.12.2020 Екатеринбург встречает 2021 год в новогоднем убранстве. Пандемия пандемией, но праздник никуда не делся. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте подробнее: Новогоднее убранство Екатеринбурга: фоторепортаж

09:41 31.12.2020 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграм-канале, напомнил, что уходящий 2020 год дал нам бесценный урок: «Показал, что нет ничего прочного и незыблемого в этом мире, что надо уметь в равной степени приспосабливаться к обстоятельствам и отстаивать свои права! В Новом Году желаю всем научиться ценить жизнь и здоровье — своё и своих близких! Никто не даст нам счастье и благополучия — всё зависит от нашего настроя и взгляда на жизнь! Никогда ничего не бойтесь! Давайте радоваться каждой минуте и помнить простую древнюю истину: всё, что ни делается — делается к лучшему!». Об этом: Доктор Мясников: «уходящий 2020 год дал нам бесценный урок»

09:51 31.12.2020 Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов полагает, что 2021 г. будет интересным в плане политических событий — нас ждут выборы. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об ожиданиях от наступившего года, он также отметил: «От нового года традиционно жду, что он будет лучше, чем предыдущий — и мне почему то кажется, что на этот раз мое желание сбудется. А если серьёзно, то чем взрослее становишься, тем более житейские ожидания от наступающего года — главное, чтобы родные и близкие не болели и сын радовал. Ещё жду, что следующий год будет интересным в плане политических событий — нас ждут выборы Госдумы и АКЗС, и мне почему-то кажется, что их результаты для многих окажутся сюрпризом (для кого-то приятным, а для кого-то и не очень». Читайте также: Алтайский депутат Александр Молотов: нас ждёт интересный год

10:08 31.12.2020 Жителей курганского города Шадринска возмутил корпоратив чиновников местной горадминистрации, который прошёл 30 декабря в в ресторане «Урал» по улице Февральской, 105. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». В то время как губернатор Зауралья Вадим Шумков призывает земляков в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу оставаться дома, а также распорядился об отмене корпоративов, дискотек и прочих массовых мероприятий на Новый год, чиновники муниципалитета идут в отрыв от магистральной линии, отмечают шадринцы. Об этом: Курганцев возмутил новогодний корпоратив чиновников из мэрии Шадринска

10:36 31.12.2020 На Ямале в конце декабря сданы в эксплуатацию 11 жилых многоквартирных домов, предназначенных для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Подробности в материале: На исходе 2020 года ключи от новых квартир получили 679 ямальских семей

11:11 31.12.2020 Новогодние подарки от президента РФ Владимира Путина получила многодетная семья из Эвенкии. Подробности в материале: Многодетной семье из Эвенкии вручили новогодние подарки от Путина

11:15 31.12.2020 Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров в своем новогоднем поздравлении отметил в частности, что в новом, 2021-м году будет достаточно позитива. «Уходящий год был непростым, но мы вместе со всеми взаимодействующими службами сделали всё возможное для обеспечения безопасности наших сограждан. Мы добились снижения количества пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций. Хочу выразить надежду, что в новом году будет достаточно позитива, а сами новогодние праздники запомнятся только радостью общения с близкими людьми, весельем и неповторимой энергией. Необходимо традиционно предупредить о необходимости соблюдения всех правил безопасности при пользовании новогодней атрибутикой — фейерверками, петардами и салютами. Всё это может привести к нежелательным последствиям. Сделайте всё, чтобы защитить ваш дом от огненной беды…». Подробности в материале: Главный алтайский спасатель: «В новом году будет достаточно позитива»

11:29 31.12.2020 Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что в 2021 году COVID-19 сохранит своё доминирующее влияние на принятие госрешений. Отвечая на вопрос корреспондент ИА REGNUM по поводу ожиданий от наступившего нового года, она, в частности, отметила: «Мои ожидания я бы разделила на две части: реальный прогноз и желаемое. 2020-й — год стресса государственной системы, который навсегда изменил структуру ее элементов (экономики, социальной сферы, международных отношений и т.д.) и их взаимосвязей. Думаю, что заложенное COVID-19 русло сохранит своё доминирующее влияние на принятие государственных решений в 2021 году, но это будет уже не экстренный режим функционирования. Текущий год вскрыл «нарывы» медицины, из чего, надеюсь, будет сделан правильный вывод о необходимости ее укрепления…». Читайте подробнее: Барнаульский депутат Оксана Молодых: 2021 год — год политики

11:48 31.12.2020 Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан одновременно и с Новым годом, и с Рождеством. Также он выразил надежду, что в 2021 году столица Алтайского края станет еще уютнее и современнее. «В преддверии праздников принято вспоминать самые яркие моменты года, подводить итоги и строить планы на будущее. 2020 год был непростым, он внёс в нашу жизнь много перемен. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, вместе со всей страной мы достойно отпраздновали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, жители города поддержали инициативу присвоения Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести», провели мероприятия, посвященные 290-летнему юбилею краевой столицы. Продолжилась реализация национальных проектов — строительство новых школ, детских садов, дорог и мест для комфортного отдыха…». Читайте также: Мэр Барнаула: «В 2021 году Барнаул станет еще уютнее и современнее»

11:49 31.12.2020 Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов поздравил личный состав с праздниками: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Считанные дни остаются до наступления Нового, 2021 года, и, по традиции, мы подводим итоги года уходящего. В условиях пандемии войска одними из первых включились в противостояние новой угрозе, обеспечив защиту обсерваторов и медицинских учреждений, принимая участие в проведении дезинфекции больниц, объектов образования, транспорта и социального назначения. И, конечно, как многие наши соотечественники, военнослужащие и сотрудники во всех регионах по зову сердца оказывали посильную адресную помощь, сдавая кровь для больных коронавирусной инфекцией и помогая пожилым людям во время самоизоляции. Несмотря на сложный период, войска продолжили динамично наращивать свой потенциал. Совершенствуется система управления, учитывающая перспективные решения в области цифровой трансформации. Повышается уровень боевой подготовки, возрастает эффективность применения сил и средств на ключевых направлениях деятельности. Поэтапно модернизируются элементы материально-технического обеспечения, укрепляется ресурсная база войск. Особое внимание уделяется решению социальных проблем личного состава. Всё это — результат слаженной работы сплоченного коллектива войск, опирающегося на опыт наших ветеранов, которым мы всегда говорим слова особой признательности. Дорогие друзья! Наступающий год пройдёт для нас под эгидой сразу двух юбилейных событий: 210-летия со дня образования войск правопорядка и 5-летия создания Росгвардии. Мы вместе преодолели большой путь, а каждый из вас внес свой достойный вклад в развитие войск и в дело обеспечения защиты национальных интересов на самых ответственных рубежах. Благодарю вас за самоотверженность, верность долгу и безупречную службу! Убежден, что общими усилиями мы и в дальнейшем обеспечим успешную реализацию намеченных планов, приумножая достижения прошлых лет. Пусть новый год принесет каждому из нас удачу и стабильность, будет щедр на яркие события и положительные эмоции. Пусть близкие люди всегда будут рядом, а их поддержка придает уверенность и силу для непростой, но почетной и ответственной службы. От всей души желаю мира и согласия в ваших семьях, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким! С наступающим Новым годом и Рождеством!»

11:51 31.12.2020 Десятки мастер-классов, творческих уроков, тренингов и лекций запланировали парки Москвы на новогодние выходные. Все они будут проходить дистанционно с 1 по 14 января. Трансляции организуют на страницах парков в социальных сетях.

12:15 31.12.2020 Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый 2021 год. В самых восточных регионах страны уже наступила полночь (15:00 мск). Читайте также: Камчатка и Чукотка первыми в РФ встретили 2021 год

12:21 31.12.2020 Общественный транспорт в Воронеже в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года будет работать по продлённому графику, сообщили в мэрии Воронежа. Решение принято, чтобы горожанам было проще добраться до площади Ленина, где установлена главная городская ёлка, и домой. Подробности в материале: В Воронеже в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

12:23 31.12.2020 Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Новым годом и Рождеством Христовым. По словам главы области, «уходящий год был непростым. Мы вместе преодолевали трудности и проблемы, на которые он не скупился, но главное, он подарил нам бесценный жизненный опыт: мы научились быть ответственными за свою судьбу. Надеюсь, что 2021-й станет годом больших возможностей и добрых новостей. Нам предстоит отпраздновать юбилей Калуги, 60-летие первого полета человека в космос. Это достойные поводы собраться вместе и встретить эти важные даты как и полагается региону с удивительной историей и традициями». Об этом: Губернатор Калужской области поздравил земляков с Новым годом и Рождеством

12:32 31.12.2020 Две омские семьи получили новогодние поздравления от имени президента России Владимира Путина. «От души желаю, чтобы наступающий год был успешным, чтобы всё задуманное обязательно сбылось. Нужно только верить в свою мечту, стремиться к заветной цели, ценить дружбу и не бояться всех трудностей!» — говорится в поздравлении. Об этом: Омские семьи получили новогоднее поздравление от Путина

12:54 31.12.2020 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с наступающим 2021 годом. Поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале 31 декабря. Читайте подробнее: Главный тост — за здоровье: губернатор поздравил жителей Кубани

13:28 31.12.2020 Канцлер Германии Ангела Меркель назвала самым необычным свое последнее новогоднее обращение к гражданам ФРГ за все годы пребывания у власти. Об этом: Меркель обратилась к согражданам с новогодним обращением

13:29 31.12.2020 Несмотря на то, что это Рождество явно необычное, оно кажется поразительно обыденным для центрального правительства Швеции. Премьер-министр Стефан Лёвен прогуливается по торговому центру, министр юстиции Морган Йоханссон пошел на рождественскую распродажу, министр финансов Магдалена Андерссон катается на лыжах в Селене, а глава Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон летит на Канарские острова. Об этом в своей авторской статье написал журналист газеты Expressen Виктор Барт-Крун. «Можно задаться вопросом, что же они все делают во время рождественских каникул в условиях отсутствия второй волны пандемии. Шутки в сторону — для вовлеченных людей, вероятно, повезло, что инцидентов так много, что детали событий почти исчезают в шуме. Однако общее впечатления в декабре от правительства так себе». Читайте также: Expressen: весь мир считает это Рождество необычным, но не власти Швеции

14:03 31.12.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя земляков с наступающим Новым годом, выразил уверенность, что 2021 год станет годом добрых перемен. Читайте подробнее: Ростовский губернатор верит, что 2021 год станет годом добрых перемен

14:40 31.12.2020 Губернатор Тюменской области Александр Моор, провожая уходящий 2020 год, подчеркнул в своём послании к землякам, что чудес ждать не нужно — их нужно творить самим. В год пандемии коронавируса тюменцы почувствовали, как хрупка человеческая жизнь, отметил глава региона. «Мы осознали, что только в наших силах подарить тепло и любовь своим родным и близким — и сегодня это самый дорогой и нужный подарок», — заявил Александр Моор в своём новогоднем поздравлении тюменцам. Читайте подробнее: Тюменский губернатор поблагодарил земляков за стойкость и оптимизм

15:24 31.12.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам России. Подробности в материале: Владимир Путин поздравил граждан России с новым, 2020 годом

15:34 31.12.2020 В новогодние праздники для обеспечения безопасности жителей Кемеровской области подразделения МЧС России будут нести службу в режиме повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве. Читайте также: Кузбасские спасатели проведут праздники в режиме повышенной готовности

17:57 31.12.2020 Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщается 31 декабря на сайте Московской городской епархии. Подробности в материале: Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством

18:20 31.12.2020 Уходящий 2020 год сломал шаблоны и выдался необычным. Он напомнил, что перед болезнью все равны: невидимый глазу вирус не щадит ни богатых, ни бедных, напомнил курганцам губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём новогоднем поздравлении землякам. «В старину представителей медицинской профессии, к которым сейчас приковано основное внимание общества, называли «сестра» или «брат милосердия». Сестра, брат, милосердие. Разве нужно ещё что-то добавлять к этим словам? Этот год напомнил, что комфорт, достаток и благополучие, безусловно, чрезвычайно важны. Но человек-то приходит в этот мир нагим, не имея ничего, и уходит из него, ничего с собой не взяв. Лишь наша любовь и наша вера — это то, что останется после нас. Что настоящая политика — это не сменяющие друг друга декорации, манипуляции, хитрость, уловки, обман. А это готовность работать на людей. Делать жизнь лучше, удобней, безопасней. Готовность всегда помогать ближнему своему. Политика — это когда для людей», — отметил губернатор Курганской области. Читайте также: Курганский губернатор рассказал землякам о политике, доверии и любви

18:38 31.12.2020 Экипаж экспедиции Международной космической станции (МКС) с Новым годом поздравил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Общение главы Роскосмоса и экипажа МКС прошло посредством отечественной спутниковой широкополосной сети передачи данных. Об этом сообщается сегодня, 31 декабря, на сайте Роскосмоса. Об этом: Рогозин поздравил экипаж МКС с Новым годом

18:50 31.12.2020 Ямальцы — сильные, сплочённые и трудолюбивые люди. Сложный 2020 год лишь подтвердил это, заявил в своём новогоднем обращении к жителям Ямало-Ненецкого округа глава региона Дмитрий Артюхов. «2020 год был для всех непростым, но он ещё раз доказал, что любые трудности — это испытания нашей силы», — отметил глава Ямала. Читайте также: «Год испытания нашей силы»: глава Ямала об уходящем 2020 годе

19:38 31.12.2020 Сегодня, 31 декабря, колокола всех кафедральных соборов Швеции зазвонят в канун Нового года одновременно. Таким образом Церковь Швеции почтит память всех людей, скончавшихся в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «Как обычно, колокольни соборов будут звонить в Новый год, но это будет необычный звон, относящийся только к этому году», — прокомментировала архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен. Из-за пандемии коронавируса во всех соборах Швеции в канун Нового года колокола зазвучат в 18:00 (20:00 по Москве). Звон будет слышен в течение десяти минут. Об этом: Церковь Швеции почтит жертв пандемии в канун Нового года

21:52 31.12.2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём новогоднем обращении заявил, что 2021 год даст Соединённому Королевству возможность превратиться в научную сверхдержаву. Читайте подробнее: Джонсон записал новогоднее обращение к жителям Британии

07:29 01.01.2021 Губернатор Забайкалья Александр Осипов сегодня, 1 января, посетил детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он подарил им сладкие подарки в виде тортов. Среди организаций, которые поздравил глава региона: Читинский детский дом № 1 имени В. Н. Подгорбунского, Маккавеевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Импульс», Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Восточный», а также Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». Об этом: Губернатор Забайкалья поздравил детей, оставшихся без родителей

07:57 01.01.2021 Новогодний онлайн-проект министерства культуры Забайкальского края «Едет Дед Мороз» подошел к завершению. Зимний волшебник объехал все районы региона и прибыл на главную ёлку краевой столицы. Сегодня об этом, 1 января, сообщает пресс-служба краевого правительства. Герой новогодних сказок посетил на центральной площади Читы ледовый городок и заселился в резиденцию, где принял одного из первых гостей — министра культуры Ирину Левкович. Читайте подробнее: Дед Мороз прибыл на главную ёлку Забайкалья

10:42 01.01.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан возглавляемой им страны с новым, 2021 годом. Поздравление главы республики было опубликовано 1 января на сайте главы государства. Читайте также: Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Новым годом

11:18 01.01.2021 Временем тяжелых испытаний и драматических событий назвал уходящий 2020 год президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем поздравлении, адресованном соотечественникам. Текст поздравления главы республики был опубликован 1 января пресс-службой главы государства. Об этом: Президент Казахстана поздравил сограждан с новым, 2021 годом

11:58 01.01.2021 Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление, адресованное жителям Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора. Подробности в материале: Путин пожелал жителям Ростовской области успешного года

14:15 01.01.2021 Как правило, для служб экстренного реагирования в Швеции канун Нового года является самым беспокойным днем за весь год с точки зрения числа происшествий. Несмотря на то, что 2020 год был необычным из-за пандемии коронавирусной инфекции, данная тенденция сохраняется. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «Несмотря на ограничения, которые существуют из-за коронавируса, мы не заметили резкого снижения числа звонков на номер 112», — заявил менеджер по связям с общественностью компании SOS Alarm Стаффан Экенгрен. Подробности в материале: В Швеции в новогоднюю ночь на номер 112 поступило 1600 обращений

14:19 01.01.2021 Похоже, что встреча 2021 года в Швеции была непростой за последние годы из-за всплеска насилия в новогоднюю ночь. Тысячи людей собрались в центре Гётеборга, в Стокгольме полиция и скорая помощь были атакованы фейерверками. В Авесте (лен Даларна) полицейский был ранен в результате залпа салюта по полицейской патрульной машине. Об этом сообщила газета Expressen. Об этом: Празднование Нового года в Швеции переросло в нападения на полицейских

15:22 01.01.2021 В Тюмени с 31 декабря по 1 января в приёмные отделения больниц, включая травматологический пункт, обратились 152 пациента. Об этом сообщает пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина. Читайте также: В Тюмени в новогоднюю ночь к врачам обратились более 150 человек

16:12 01.01.2021 С сегодняшнего дня, 1 января, в Российской Федерации вступают в силу новые правила противопожарного режима, которые в прошлом году вызвали множество споров. Читайте также: Новые правила разведения костров на дачах в России вступили в силу

16:13 01.01.2021 Заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе его новогоднего поздравления, в котором он обратился к жителям Крыма, чтобы они встретили Новый год по киевскому времени, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 1 января в социальной сети Facebook. Об этом: В сети отреагировали на новогоднее обращение Зеленского к жителям Крыма

16:30 01.01.2021 Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало причиной бурной реакции в интернете. Граждане оставили свои комментарии 1 января в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети обсудили новогоднее поздравление президента России

17:43 01.01.2021 Новогоднее поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина решил показать за несколько минут до наступления 2021 года калининградский телеканал «Каскад». Об этом в пятницу, 1 января, передает «Новый Калининград». Журналисты отмечают, что только нижнюю часть лица главы государства смогли увидеть жители региона. Подробности в материале: Калининградский телеканал показал в искаженном виде обращение Путина

18:43 01.01.2021 Виновных сотрудников калининградского «Каскада» за техническую ошибку в ходе трансляции новогоднего обращения президента Российской Федерации Владимира Путина накажет руководство телеканала. Об этом сообщается 1 января на официальном сайте телеканала «Каскад». Читайте подробнее: Калининградский телеканал объяснил показ обращения Путина в искаженном виде

09:14 02.01.2021 Сотрудники ОМВД России по Забайкальскому району побывали в детском реабилитационном центре «Подросток». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, в рамках Всероссийской ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники районного отдела полиции в роли Деда Мороза и Снегурочки поздравили с Новым годом его воспитанников. «В начале декабря дети написали письма Деду Морозу с просьбами исполнить их желания. Дети с восхищением отреагировали на приезд полицейского Деда Мороза, и на позитивной волне полицейские провели с ребятами профилактическую беседу об основах законопослушного поведения. В завершение мероприятия детям были вручены подарки и сладости», — отмечают в УМВД России по Забайкальскому краю. Читайте также: Полицейский Дед Мороз поздравил детей в Забайкалье

10:11 02.01.2021 В Новокузнецке за первые сутки 2021 года родились 12 детей. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Читайте подробнее: Пять мальчиков и семь девочек родились в Новокузнецке в первые сутки года

10:57 02.01.2021 В Кемеровской области военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Юргинского муниципального района «Солнышко» с Новым годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Читайте подробнее: Дед Мороз прибыл к детям из социального центра Кузбасса на военной технике

11:12 02.01.2021 В Кемеровской области в первый день нового года родились 39 малышей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Читайте подробнее: В Кузбассе в первый день нового года родились 39 малышей

23:24 02.01.2021 В первый день 2021 года в Ростовской области родились 107 малышей, сообщили ИА REGNUM 2 января в донском правительстве. Подробности в материале: В Ростовской области в первый день 2021 года на свет появились 107 малышей

23:53 02.01.2021 За первые сутки 2021 года в Республике Калмыкия родились трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве. Читайте подробнее: В первый день нового года в Калмыкии родились три малышки

23:58 02.01.2021 Непростым годом назвал ушедший 2020 год глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Однако жители республики уверенно смотрят вперёд — в будущее. Об этом: Глава Калмыкии: «Мы уверенно смотрим в будущее»

16:14 03.01.2021 В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 3 января, и по 10 января для детей до 18 лет посещение музеев и выставок сделали бесплатным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Читайте также: Школьникам Кузбасса разрешили ходить в музеи и на выставки бесплатно