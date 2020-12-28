Тегеран, 28 декабря, 2020, 16:18 — ИА Регнум. В деле об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» (Корпус стражей Исламской революции) фигурируют 48 человек в статусе обвиняемых, сообщили 28 декабря в пресс-службе иранского штаба по правам человека страны.

Farsi.khamenei.ir Касем Сулеймани

По словам секретаря штаба Али Бакери, эти лица будут привлечены к ответственности — определённая работа в этом направлении уже проделана. Помимо США, в деле замешан ряд стран, в том числе Германия.

В причастные к гибели иранского генерала страны направлены запросы с требованиями предоставить информацию. В частности, Тегеран обладает данными, согласно которым к убийству Сулеймани причастны военная база США Рамштайн на территории ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело Сулеймани расследуется уже почти год: иранский генерал погиб в столице Ирака 3 января 2020 г. в ходе воздушной атаки США.