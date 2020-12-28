Ярославль, 28 декабря, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В Ярославле стартовала акция поддержки больных коронавирусом и их лечащих медиков «Новый год — праздник для всех». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Аппарат бизнес-омбудсмена Подарки в геронтологическом центре

Бизнес-сообщество региона организовало доставку новогодних подарков в больницы и дома престарелых во всех районах Ярославской области. Организатором акции выступил аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и региональная общественная приемная партии «Единая Россия».

«Новый год — это праздник для всех. Именно эта идея легла в основу предновогодней акции Ярославской региональной приемной партии «Единая Россия» и бизнеса Ярославской области. Уходящий год, конечно, был очень тяжелым. И пусть это останется в этом году. Надо сделать так, чтобы следующий год мы встретили с оптимизмом, с желанием увидеть все то лучшее, что есть в нашей жизни. Хочу всем, с кем будем встречаться, пациентам и врачам пожелать добра и здоровья, стабильности и благополучия», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Предприниматели передали в больницы сладкие подарки, а также фруктовые наборы. Отдельно медики получили средства гигиены, постельное белье, перчатки. В лечебные учреждения доставили одежду для врачей и медперсонала.

Аппарат бизнес-омбудсмена Альфир Бакиров

«То внимание, которое мы сейчас уделяем врачам, его никогда не будет много. Находясь в той ситуации, в которой мы находимся, каждый ждет помощи. И помощь нужна не только тем, кто болеет. Помощь нужна и врачам», — подчеркнул председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

В понедельник волонтеры доставили новогодние подарки в Ярославский областной геронтологический центр и в областной госпиталь ветеранов войн.

«Витаминные сувениры они создадут позитивное настроение. Спасибо нашим друзьям, нашим помощникам. И я думаю, что это спасибо от всего коллектива», — сказал главный врач Ярославского госпиталя ветеранов войн Михаил Осипов.

Акция «Новый год — праздник для всех» продлится до 30 декабря.