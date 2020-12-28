Самара, 28 декабря, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Поступление более 139 тысяч доз вакцин от коронавируса ожидают в Самарскую область. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Отмечается, что вакцина будет поступать в регион в течение января и февраля 2021 года. При этом в области будут работать прививочные кабинеты в 34 медицинских учреждениях. Сделать прививку от коронавируса можно будет также и в праздничные дни по графику, утвержденному в поликлиниках.

Отмечается, что в первую очередь вакцинировать будут медицинских работников.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что прививками должны быть охвачены также и семьи медицинских работников.