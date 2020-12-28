Москва, 28 декабря, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Заявление экс-начальника милиции Крыма, бывшего губернатора Луганской и Закарпатской областей генерала Геннадия Москаля о том, что Украина может лишиться шести областей, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 28 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Дело не моё, решил потерять — пусть теряет. Он военный, ему виднее, такую стратегию им преподавали», — считает Анатолий Ч.

Многие комментаторы отметили, что Москаль знает историю образования Российской Империи, а затем и Украины. Поэтому он в курсе, какие области страны отойдут России по историческому признаку, уверены граждане.

«Ну, хоть кто-то знает историю России! Молодец этот заявитель! Давно в политике и понимает расклад! Не все правда области перечислил», — пишет Александр А.

Ряд пользователей оказался уверен в том, что только шестью областями Украины дело не ограничится. По мнению граждан, это создаст прецедент, в результате которого появится много желающих успеть забрать и другие территории страны.

«Украинский генерал настолько глуп и недальновиден, что не понял до сих пор одной простой истины. Украины уже нет с 2014 года. Так что тому, кого нет, терять уже нечего. Вопрос только один, куда ринутся районы некогда великой УССР в надежде избежать войны и голода! Пока четыре адреса, Россия, Венгрия, Польша, Словакия! А вот там и свои генералы есть, свои президенты, свои олигархи. Так что, скорее всего, генерал печётся о потере своего содержания», — пишет Аркадий А.

Отдельные граждане даже назвали предполагаемых кандидатов на отбор территорий. Комментаторы считают, что практически все соседствующие с Украиной государства вознамерятся отхватить себе лишний кусок.

«Только шесть? Он считает, что Польша с Венгрией и Румынией будут сторонними наблюдателями?», — задаётся вопросом Евгений С.

Напомним, 27 декабря Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться шести областей.