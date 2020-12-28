Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В петербургском Продовольственном фонде решили увеличить запасы зерна на 1500 тонн. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в Смольном. Таким образом в 2021—2023 годах этот запас составит 70 500 тонн зерна.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Макароны

Решение было принято 28 декабря на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Оно связано с ростом населения Северной столицы и увеличением потребления хлебобулочных изделий.

Объем зерна в Продовольственном фонде рассчитан исходя из численности населения Петербурга — 5,4 млн человек — и среднедушевого потребления ими хлебных продуктов. Один петербуржец в среднем съедает за год 106,64 кг хлебобулочных изделий в пересчете на зерно. В 2020 году власти заметили изменения в структуре потребления продуктов в городе: продажи макарон выросли на 20%, муки — почти на 30%.

«Пополнение и своевременное обновление продовольственного фонда — наша прямая обязанность. В самом начале пандемии были опасения, что может возникнуть повышенный спрос на муку и хлебобулочные изделия. Однако благодаря оперативным и слаженным действиям удалось избежать дефицита продуктов и сдержать цены. Тем не менее, учитывая сложную ситуацию, контроль за продовольственными запасами должен оставаться в числе наших первоочередных задач», — сказал Александр Беглов.

Губернатор поручил главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле взять под контроль состояние здания элеватора ГУП «Продовольственный фонд». Сейчас там в основном хранится мука и зерно. Смольный полагает, что именно фонд помог удержать рост цен в 2020 году, пока в других регионах в среднем они выросли на 6%.