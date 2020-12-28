Москва, 28 декабря, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия вмешается в случае посягательства вооруженных сил Азербайджана на Сюникскую область республики, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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«Так у них все, кто у власти, посягаются на Армению. Пора уже вмешиваться. Что сам Пашинян, что оппозиция, только о власти думают и о войне. Об экономике ни слова», — написала Ирина К.

Многие комментаторы выразили согласие с мнением премьер-министра Армении. По их видению, Российская Федерация не оставит республику в беде, если кто-либо посягнёт на её территориальную целостность.

«Само собой, мы Армении будем помогать. Это наш сосед. И если мы им не поможем, то поможет кое-кто другой, а потом там останется, копается, настроит военных баз и развернёт всё оружие в нашу сторону», — считает Андрей М.

Другие предположили, что Россия останется в стороне от конфликта с Арменией, потому что не пожелает ссориться с Турцией. Они уверены, что руководство Российской Федерации не готово приблизить ситуацию к возникновению Третьей мировой войны.

«Россия не пойдёт помогать Армении. Россия ради Армении не пойдет против Турции или против ещё кого-то. Россия ради Армении не пойдет на Третью мировую. Россия ни ради Украины, ни ради Приднестровья, и не ради Абхазии не пойдет против Турции или другой страны», — поделился мнением Тамаз К.

Нашлись и те, кто указал, что в случае нападения на территорию Армении у России не останется возможности, чтобы избежать вмешательства. Пользователи отмечают, что об этом говорится в Договоре между странами ОДКБ.

«У России есть обязательства по договору ОДКБ (сейчас в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан), где задачей стран участниц Союза является защита территориально-экономического пространства стран, связанных этим Договором о коллективной безопасности. Карабах не попадает под действие этого Договора, а Армения — да. И все прекрасно об этом знают, поэтому, я думаю, никто не рискнёт», — пишет Наталья В.

Напомним, 28 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что Россия вмешается в случае посягательства Азербайджана на Сюникскую область республики.