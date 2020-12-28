Калуга, 28 декабря, 2020, 15:54 — ИА Регнум. В Калуге в суд направлено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 38 млн рублей, сообщила 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

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По её словам, 33-летний житель Калуги обвиняется в 69 эпизодах мошенничества. Следствием установлено, что мужчина с 2016 года подыскивал лиц, желающих приобрести в собственность подержанные автомобили по ценам значительно ниже рыночных. Злоумышленник получал лично или через своих знакомых от потерпевших денежные средства в счет полной или частичной оплаты выбранного им автомобиля, пообещав его поставить в конкретные оговоренные сроки. При этом, обвиняемый заведомо не собирался исполнять взятые на себя обязательства. В результате преступных действий злоумышленника потерпевшим был причинён ущерб на значительную сумму.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Калужский районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказала Искрина Басулина.