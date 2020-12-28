Москва, 28 декабря, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Ключевыми причинами возгораний и пожаров в новогодние праздники являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печное отопление. Об этом журналистам заявил начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

«Если говорить о причинах пожаров в новогодние праздники, то основную долю занимает неосторожное обращение с огнем. Далее идет нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, и примерно 15% — это печное отопление», — сказал Зобков.

По его словам, в пункт о неосторожном обращении с огнём входит запуск пиротехнических средств.

Ещё одной причиной пожаров, по словам Зобкова, может стать праздничная иллюминация в виде гирлянд и огоньков в домах и квартирах.