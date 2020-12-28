Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидают петербуржцев и жителей Ленинградской области 31 декабря 2020 года. Об этом 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний Петербург

По его прогнозу, 29 декабря в обоих регионах будет последним холодным днем в уходящем году. Уже ночью 30 декабря Петербург и Ленобласть окажутся под влиянием циклона, который прогреет воздух до +1…+2 градусов.

«Единственное, что мы точно знаем, что в новогоднюю ночь будет тепло, — уточнил собеседник агентства. — Самое неприятное, что сейчас дует юго-восточный ветер (со скоростью) 8−13 м/с, на улице совершенно некомфортно, и он сохранится и завтра, и послезавтра, насладиться лёгким морозом не успеем».

Что касается 31 декабря, то именно в этот день к Петербургу и Ленобласти с юга начнет подходить атмосферный фронт, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега и дождя, повысит температуру, также ожидаются гололеды.

«Единственное, на востоке Ленобласти температура будет или слабо отрицательная, −1…−2 градуса, или около ноля, явного плюса не должно быть», — уточнил синоптик.

Днем 31 декабря, а также 1 января 2021 года над обоими регионами пройдёт мокрый снег с дождем. Понижение температуры воздуха начнется с 3 января, в этот день ожидается −3…−8 градусов, ночью еще ниже.

«Что по снегу: по Ленинградской области, думаю, точно ничего не будет, нигде ничего не изменится, и повышение температуры воздуха ни на что не повлияет. А вот в Санкт-Петербурге с его теплосетями, транспортными потоками, скорее всего, с асфальта везде снег исчезнет, а вот в парках, скорее всего, снег останется», — подытожил Александр Колесов.

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