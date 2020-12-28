Джакарта, 28 декабря, 2020, 15:31 — ИА Регнум. В центре исследований геологических катастроф Индонезии отметили, что активность вулкана Мерапи возросла, сообщает Detik.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Известно, что вулкан Мерапи пережил 1587 многофазных и 7 тектонических землетрясений в период с 18 по 24 декабря 2020 года.

По данным центра исследования, вулкан Мерапи сохраняет третий уровень опасности. Жителям Индонезии рекомендуют не приближаться к вулкану в радиусе пяти км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Талауд в провинции Северный Сулавеси в Индонезии.