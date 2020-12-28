Калуга, 28 декабря, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Более полутора тысяч поздравительных открыток и писем от посетителей ярмарки «Рождество на Старом Торге» в Калуге отправили за две недели сотрудники новогоднего почтового отделения. Об этом 28 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист УФПС Калужской области Макрорегион Центр АО «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Посетители новогоднего почтового отделения на калужской ярмарке «Рождество на Старом Торге»

В новогоднем почтовом отделении представлен расширенный ассортимент поздравительных открыток новогодней и рождественской тематики, новогодние марки, разнообразные туристические открытки с видами Калуги, а также два вида почтовых карточек «Калуга — новогодняя столица России». Также в новогодней почте можно получить в подарок к новогодним товарам открытки с работами победителей художественного конкурса «Привет из Калуги», организованного управлением федеральной почтовой связи Калужской области и агентством по развитию туризма Калужской области в рамках проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021».

«Новогоднее почтовое отделение будет открыто в течение всего времени работы калужской ярмарки «Рождество на Старом Торге», 1,2 и 7 января 2021 года можно будет опустить в ящик уже подготовленные открытки», — сказала Ольга Строк.