В Калуге посетители новогоднего почтамта отправили более 1,5 тыс. открыток
Калуга, 28 декабря, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Более полутора тысяч поздравительных открыток и писем от посетителей ярмарки «Рождество на Старом Торге» в Калуге отправили за две недели сотрудники новогоднего почтового отделения. Об этом 28 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист УФПС Калужской области Макрорегион Центр АО «Почта России» Ольга Строк.
В новогоднем почтовом отделении представлен расширенный ассортимент поздравительных открыток новогодней и рождественской тематики, новогодние марки, разнообразные туристические открытки с видами Калуги, а также два вида почтовых карточек «Калуга — новогодняя столица России». Также в новогодней почте можно получить в подарок к новогодним товарам открытки с работами победителей художественного конкурса «Привет из Калуги», организованного управлением федеральной почтовой связи Калужской области и агентством по развитию туризма Калужской области в рамках проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021».
«Новогоднее почтовое отделение будет открыто в течение всего времени работы калужской ярмарки «Рождество на Старом Торге», 1,2 и 7 января 2021 года можно будет опустить в ящик уже подготовленные открытки», — сказала Ольга Строк.