Ставрополь, 28 декабря, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Школы Ставрополья, которые полностью переведены на дистанционное обучение, после новогодних каникул могут вернуться к работе в традиционном формате. Вопрос проработает министерство образования региона, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе главы субъекта по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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Напомним, с 21 декабря «дистанционка» введена во всех школах в наиболее густонаселенных городах края, это — Благодарный, Буденновск, Георгиевск, Михайловск, Невинномысск, Новоалександровск, Ставрополь и Пятигорск. В общей сложности удаленно занимаются почти 120 тыс. учеников.

В ходе заседания было отмечено, что перевод школ на дистанционное обучение положительно сказался на эпидемиологической ситуации в образовательных организациях. Глава региона Владимир Владимиров поручил краевому минобру проработать возможность возобновления очного учебного процесса для всех школьников после новогодних каникул.

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