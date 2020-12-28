Киев, 28 декабря, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Парламентские фракции «Слуга народа» и «Европейская солидарность» почти сравняли свои рейтинги. Об этом заявили представители Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и Киевского международного института социологии (КМИС) 28 декабря во время пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

По данным социологов, с момента последних парламентских выборов партия «Европейская солидарность», возглавляемая бывшим президентом Украины Петром Порошенко, нарастила свою поддержку с примерно 8% до 17%. В то же время рейтинг партии «Слуга народа», поддерживающей действующего президента Украины Владимира Зеленского, с 43% поддержки рухнул до 18%.

Схожие результаты были получены социологами в ходе исследований, проводившихся с 4 по 8 декабря, с 4 по 9 декабря, а также с 5 по 15 декабря 2020 года. В ходе каждого исследования было порошено свыше 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители «Европейской солидарности» назвали Зеленского главным заказчиком некоего «политического преследования» Порошенко.