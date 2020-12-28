Москва, 28 декабря, 2020, 15:05 — ИА Регнум. С середины текущего года, после выхода страны с карантина и введения льготной ипотеки на новостройки, наблюдался сильнейший за весь период истории рынка спрос и скачок цен на строящееся жилье, особенно в московском регионе, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

«Причем повышение цен коснулось практически всех строящихся объектов: тех, которые уже находились на завершающей стадии и тех, которые были еще на стадии котлована.

Программа льготной ипотеки, которая была призвана кроме оказания поддержки строительной и смежным отраслям также помочь решить социальную задачу — приобрести гражданам жилье более выгодно, стремительно набирала обороты. Но к осени новостройки на котловане стали стоить дороже почти готового жилья.

Выгода для граждан в денежном эквиваленте получилась сомнительная, так как повышение цен девелоперами практически нивелировало все льготы от низких процентов по кредиту.

Этого факта не могли не заметить в правительстве. На вопрос к застройщикам почему такое происходит, в клубе инвесторов Москвы и других объединениях ответили, что рост цен на строящееся жилье произошел из-за того, что цены на арматуру, которая используется в строительстве, повысились якобы на 50%.

По их словам, рост на металл начался в июне, а резкого скачка достиг как раз в IV квартале, что было связано с повышенным спросом на сталь на мировых рынках, куда переориентировали поставки и ввиду этого подняли цены внутри страны до уровня зарубежных.

Цены на металлопродукцию в РФ, как и на многие другие строительные материалы, не регулируются государством, а устанавливаются компаниями самостоятельно, с учетом спроса и предложения.

Низкий курс рубля способствует увеличению экспортной альтернативы для многих российских металлургических компаний и ведет тем самым к увеличению роста цен на внутреннем рынке.

Однако не стоит забывать, что Россия находится на пятом месте в мире по объему производства стали, и внутренние потребности в производстве металлоконструкций должны быть удовлетворены в первую очередь.

Кроме того, сведения инвесторов о повышении цен на арматуру разнятся с оценкой аналитиков, заявляющих рост не на 50%, а в среднем на 29% в Москве (до 41,9 тыс. руб. за тонну), а также со сведениями ценового агентства по экспорту, констатирующего в декабре цену 41,5 тыс. рублей за тонну).

Цены на металлопродукцию если и выросли за последние полгода, то не так сильно, как цены на жилье. Повышение цен на арматуру, затраты на которую составляют не более 10% себестоимости квадратного метра жилья — это следствие, а не причина.

Меры по введению экспортной пошлины на всю стальную продукцию и сырье для нее на ближайшие полгода, которые предложила ввести Федеральная антимонопольная служба (ФАС), совпадают с действием льготной ипотечной программы на новостройки, которая была продлена до июня 2021 года.

Возможно, это окажет влияние на некоторое снижение цен внутри страны», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предлагает ввести пошлины на экспорт стальной продукции сроком на шесть месяцев для сдерживания цен на жильё.

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