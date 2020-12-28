Москва, 28 декабря, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Введение в России экспортных пошлин на сталь не повлияет серьезно на конечную цену продаваемой жилой недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил член генсовета «Партия Роста» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал информацию о том, что Федеральная антимонопольная служба будто бы выступила с предложением ввести такие пошлины.

Дарья Драй ИА REGNUM Недвижимость

«В ситуации роста цен квадратного метра жилья первопричину следует искать скорее со стороны спроса, — сказал Панов. — А именно во влиянии на рынок программы льготного ипотечного кредитования и появлении во II—III квартале этого года ажиотажного спроса на первичную недвижимость со стороны населения. Это и привело к масштабному повышению цен у застройщиков, в ряде регионов достигавшему 15−20% за период действия программы».

Панов подчеркнул, что оценочно доля металлопроката в себестоимости квадратного метра строящегося жилья составляет не более 7−8%.

«Соответственно экспортные пошлины на сталь не окажут существенного влияния на конечную цену продаваемой жилой недвижимости», — сказал Панов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести пошлины на экспорт стальной продукции сроком на шесть месяцев.