Москва, 28 декабря, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Superjet 100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» из-за неисправности системы обдува. Об этом 28 декабря сообщил источник в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

«Авиалайнер Superjet 100, выполнявший рейс Белгород — Москва, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево», — приводит его слова ТАСС.

Также, по словам источника, экипаж принял решение об экстренной посадке после того, как в кабине пилотов сработал датчик неисправности системы обдува.

Кроме того, уточняется, что аварийное приземлении прошло в штатном режиме. О пострадавших в результате посадки не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно, что на севере Пакистана потерпел крушение военный вертолет.