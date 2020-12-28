Курган, 28 декабря, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В Курганской области с 30 декабря по 3 января ожидаются морозы до минус до минус 34 °C. Об этом сообщает Курганский центр по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

Будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Курганцев просят ограничить на период холодов использование личного транспорта и отложить дальние поездки. Также в морозы увеличивается риск возникновения пожаров в домах из-за перекала печей, или неисправности печного и газоваго оборудования, или электропроводки.