Обнародованы снимки кроссовера Wey vv7
Пекин, 28 декабря, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В сети появились фотографии премиального кроссовера Wey vv7 от компании Great Wall. Изображения 28 декабря были размещены на сайте Autohome.
Wey vv7 позиционируется китайским автопроизводителем как конкурент Lexus RX и BMW X3.
В России новинка скорее всего появится. Ещё в начале осени нынешнего года экземпляр тестового авто прибыл на предприятие Haval в Тульской области для прохождения испытаний.
Стоит отметить, что в новом автомобиле установлены модернизированная решётка радиатора, светодиодная головная оптика и стильный бампер. Внутри машины имеются: мультимедийный комплекс с «парящим» дисплеем, цифровая «приборка» и сенсорный модуль управления климатической установкой.
В движение машину приводит двухлитровый турбированный движок производительностью 234 л. с. Он агрегатируется с семискоростным «роботом». Покупатель может получить за доплату полный привод.
Ранее компания Haval (подразделение компании Great Wall Motors) начала в России продажи 143-сильного пятиместного пикапа Great Wall Wingle 7 (GWM Wingle 7) с двухрядной кабиной.
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