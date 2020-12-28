Москва, 28 декабря, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Каждый российский регион в той или иной форме объявил 31 декабря выходным днём. Таким образом, жители страны смогут отдохнуть в последний день года.

annca Новый Год

Последним регионом, объявившим 31 декабря выходным, стала Северная Осетия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местных главы и правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал руководству регионов России объявить последний день 2020 года выходным.