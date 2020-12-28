Москва, 28 декабря, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Жители России смогут сами выбрать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях при введении этого платежного средства, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку», — сказала она в эфире телеканала RTVI, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Набиуллина подчеркнула, что решение о выпуске цифровой валюты пока не принято, сейчас обсуждаются «плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что цифровой рубль сможет выполнять некоторые функции наличных денег, в частности быть средством платежа, однако однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно.

Читайте подробнее: В Гознаке оценили угрозу наличным деньгам из-за введения цифрового рубля